AI擴大應用金融市場 韓專家示警資金過度集中風險

隨著AI快速發展，應用範圍擴及金融市場，韓國也開始防範相關風險，新版「金融領域人工智慧指引」今年6月起施行，專家也強調，市場若集中使用AI服務，可能造成交易行為同步化、資金過度集中等風險。

Korea Premium Weeks 2026從9月28日登場，一直到10月16日，由韓國金融委員會與韓國交易所共同主辦，將在期間舉辦多場論壇及活動。

「健全證券市場論壇」今天在韓國交易所舉行，針對最近AI在金融市場扮演的角色。KAIST經營大學教授黃謹鎬表示，AI可以直接應用於投資判斷，例如決定要買進哪項資產，或用哪些資產組成投資組合；也可應用在證券公司內部的各種業務，以及交易所、銀行等機構的大量資訊處理工作。

黃謹鎬舉例，當某些資訊發布到市場時，AI可以迅速捕捉、分析資訊所代表的意義，也能處理大量的非結構化資訊，包括過去很難分析的語言資料。另外，也可用來保護投資人，包括偵測異常交易、投資詐騙、洗錢等。

不過黃謹鎬也強調，使用AI後可能出現的「同步化」副作用中，最嚴重的一種，就是流動性枯竭及價格波動大幅擴大，他說：「如果所有投資人都朝相同方向買進或賣出，價格就可能偏離基本價值（Fundamental Value）」。

黃謹鎬指出，最近韓國公布了金融領域人工智慧指引修正案，7項基本原則包括治理、合法性、輔助性、可信賴性、金融穩定性、誠信原則及安全性。

全北大學法學專門大學院教授梁奇珍則表示，開發AI需要投入龐大資金，各金融業者未必會自行開發，可能依賴外部大型科技公司或雲端業者提供的AI，「就韓國目前所使用的AI來看，大致可以看到美國AI與中國AI彼此競逐的局面」。

梁奇珍認為，如此一來AI服務市場本身就可能走向壟斷，當大家都使用同一套AI、看到相同結果，進而採取相同行動時，就可能形成行為上的集中與同步化，最後一路連結成系統性風險，「如果在短時間內集中發生，結果可能比想像中更危險」。

梁奇珍指出，近期在證券市場上其實已看過類似的「資金集中」現象，例如投資人集中交易單一個股槓桿ETF、反向型ETF等，使三星電子、SK海力士等股票價格劇烈波動，並進一步放大整體市場的波動性，「未來非常重要的課題，就是要預先掌握AI造成的集中現象」。