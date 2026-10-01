全球公債遭拋售 10年期美債殖利率創24年新高

全球政府公債遭大規模拋售，加上市場對通膨飆升及油價上漲的擔憂升溫，美國10年期公債殖利率今天觸及24年來新高。

法新社報導，作為民間借貸基準利率指標的10年期美債殖利率一度觸及5.3402%，30年期則升至5.6807%，雙雙創下2002年以來新高。這波公債拋售潮也波及法國、德國與英國，隨著債券價格下跌，殖利率走高。

彭博（Bloomberg News）指出，通膨疑慮揮之不去、政府大規模借貸及強勁的經濟成長，使市場對利率的預期持續居高不下。

中東戰局未解，油價長期維持高位，市場憂心美國通膨將更難控制，導致殖利率本月頻頻突破高點。

美國聯邦準備理事會（Fed）本月16日升息1碼，並暗示年底還有機會升息。市場轉向比美債更保值的長期資產，債券價格走低。

殖利率與一般借貸利息利率不同，受市場需求與債券到期天數等因素影響波動，是債券評估價值的指標，與價格呈反向走勢。