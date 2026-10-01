快訊

不想擠辦公室？她棄律師夢挑戰1行業 年收飆2百萬：一開始什麼都不懂

金馬63／2026金馬獎入圍名單今揭曉 公布結果持續更新

足球／C羅與葡萄牙鬧翻？足協追到機場留不住 本人發文：我會說出真相

全球公債遭拋售 10年期美債殖利率創24年新高

中央社／ 香港1日綜合外電報導

全球政府公債遭大規模拋售，加上市場對通膨飆升及油價上漲的擔憂升溫，美國10年期公債殖利率今天觸及24年來新高。

法新社報導，作為民間借貸基準利率指標的10年期美債殖利率一度觸及5.3402%，30年期則升至5.6807%，雙雙創下2002年以來新高。這波公債拋售潮也波及法國、德國與英國，隨著債券價格下跌，殖利率走高。

彭博（Bloomberg News）指出，通膨疑慮揮之不去、政府大規模借貸及強勁的經濟成長，使市場對利率的預期持續居高不下。

中東戰局未解，油價長期維持高位，市場憂心美國通膨將更難控制，導致殖利率本月頻頻突破高點。

美國聯邦準備理事會（Fed）本月16日升息1碼，並暗示年底還有機會升息。市場轉向比美債更保值的長期資產，債券價格走低。

殖利率與一般借貸利息利率不同，受市場需求與債券到期天數等因素影響波動，是債券評估價值的指標，與價格呈反向走勢。

公債 殖利率 美債殖利率

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美國10年期公債殖利率恐衝6%

美銀：去槓桿化風潮不利美股 緊盯美債殖利率、恐慌指數及金融股

美債殖利率5.25%意味什麼？這位策略師停止唱衰美債、翻空為多

美債殖利率再走高！網喊「債蛙救命」：5％以上甜甜價來了？

相關新聞

大賣空貝瑞：股市應崩跌 才能擋下「這起災禍」造福全人類

電影《大賣空》原型人物貝瑞（Michael Burry）表示，股市應該崩跌，進而阻擋兩大人工智慧（AI）公司上市，將造福全人類。

機器人需求加持、AI泡沫破裂 記憶體恐不會變便宜

美光最新公布的財報表現亮眼，並預料人形機器人將成記憶體需求的新推手。科技媒體Wccftech指出，這表示美光搭上下一波科技熱潮，就算AI泡沫消風，仍有望坐擁豐厚獲利。

全球公債殖利率竄升有10大原因 不只是AI、油價和債務那麼簡單

近來全球公債殖利率勁揚，原因何在、還會升到什麼地步，引起市場熱議。以下是彭博資訊整理的十大因素。

不到一個月下載量衝上500萬次 Muse熱門速度超越ChatGPT、Claude

臉書母公司Meta最近推出的AI代理Muse，很受歡迎。根據市場情報公司Sensor Tower的數據，截至周三（9月30日），Muse的下載量已突破500萬次。

睽違兩年重啟對話？日媒：日本商界領袖擬於2027年訪問北京

日媒今天引述多名消息人士披露，日中經濟協會、經濟團體連合會（經團連）、日本商工會議所已開始協調於明年3月率團訪問中國，並...

縱有資安疑慮 這個成長最快的電力技術最難擺脫大陸供應

全球太陽能和風電快速發展，發電時段卻受天候限制。大型儲能電池成本下降，讓白天多餘的電力得以留到夜間使用，也減少全天候供電對化石燃料的依賴。國際能源總署（IEA）指出，全球大型電池儲能裝置容量已達五年前的11倍，是成長最快的電力技術。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。