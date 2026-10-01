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大賣空貝瑞：股市應崩跌 才能擋下「這起災禍」造福全人類

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美股示意圖。 歐新社
美股示意圖。 歐新社

電影《大賣空》原型人物貝瑞（Michael Burry）表示，股市應該崩跌，進而阻擋兩大人工智慧（AI）公司上市，將造福全人類。

他9月29日在X貼文說：「為了全人類好，股市應該崩跌，避免OpenAI與Anthropic首次公開發行股票（IPO）。」

他隨後回文，對原始貼文提出更多細節，指出這兩大AI巨頭，會「吞噬」並摧毀「數兆美元的資金」，並稱這還是他們所能帶來的最小限度破壞。

一名用戶打趣說：「讓股市崩跌，以阻止天網IPO」，貝瑞也回覆：「差不多就是這樣。」天網指的是電影《魔鬼終結者》中，意圖摧毀人類的AI系統。

無論貝瑞所設想的更廣泛衝擊究竟為何，圍繞OpenAI與Anthropic的財務利害關係，都已相當龐大。

OpenAI執行長奧特曼本月稍早表示，在AI安全疑慮仍存之際，於2026年上市將是「不明智的」；另據路透看到的公開說明書，Anthropic很可能在11月美國國會期中選舉後IPO。

兩家公司都需要大量資金，才能開發先進模型，並建設支援模型運作的運算基礎設施。他們可藉由掛牌上市，接觸更廣泛的投資人，取得更龐大的資金來源。

貝瑞先前在Substack發文表示，他「比以往任何時候都更有信心」，自己看空AI的論點將在未來一年內應驗，較他原先預期的2028年基本情境大幅提前。

這份信念促使他重新布局一系列看空部位，目標包括輝達、Palantir、美光（Micron）、甲骨文（Oracle）及那斯達克100指數。

貝瑞主張，靠舉債支撐的晶片與資料中心支出無法持續，且容易受到利率升高衝擊。他說，如果支出開始放緩，「一切都會瓦解」。不過，今年AI概念股一路漲至歷史新高，大致未受這些疑慮影響。

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