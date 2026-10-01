睽違兩年重啟對話？日媒：日本商界領袖擬於2027年訪問北京

日媒今天引述多名消息人士披露，日中經濟協會、經濟團體連合會（經團連）、日本商工會議所已開始協調於明年3月率團訪問中國，並尋求與北京高層會晤。

共同社中文網報導，若此行程真，將是睽違兩年重啟對話。

日本首相高市早苗去年11月在發表「台灣有事」相關的言論後，激怒北京當局，使兩國關係惡化。因此這3個團體能否重啟高級別經濟對話，備受外界關注。

明年3月的訪問將由日中經濟協會（日中經協）主辦，參與人士預計以日中經協會長進藤孝生、經團連會長筒井義信、日本商工會議所主席小林健為首，其他日本企業領袖也預計同行。筒井將首次以經團連會長身分訪中。

日本眾議員、前外務大臣岩屋毅身兼致力推動對中經貿交流的日本國際貿易促進協會會長。他本週稍早率領國貿促成員訪問北京，並分別會見中國外交部長王毅，以及中國國務院副總理何立峰。

岩屋毅此行是高市在國會發表相關涉台言論後，北京當局高層首次會見日本國會議員。