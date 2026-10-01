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原油價格月漲近29% 印度財政部：經濟恐面臨風險
印度財政部最新報告指出，9月原油價格與前一個月相較大漲近29%，加上印度和美國間的貿易關係不確定性增加，恐將對印度經濟構成風險。
新德里電視台（NDTV）今天報導，印度經濟持續成長，但來自全球的各種衝擊，為印度帶來新的挑戰。
其中，油價攀升對印度來說影響特別大，因為印度很大一部分原油仰賴進口，原油價格持續上漲，對印度進出口帶來壓力，也讓運輸、物流成本增加，使整體經濟發展成本跟著堆高。
根據印度石油規畫暨分析中心（Petroleum Planning& Analysis Cell）的數據，印度取得原油的價格由8月的每桶90.19美元（約新台幣2882元），漲到9月的每桶116.04美元，一個月漲幅達28.66%。
印度財政部表示，由於全球石油市場再度面臨短缺壓力，天然氣也出現供應及價格上的波動，印度國內包括零售、批發、生產商在內的各個層面，都面臨價格上揚的壓力，但印度國內整體通膨大致上維持穩定狀態，最新的數據也顯示，印度國內經濟成長的動能依然強勁。
印度財政部也指出，全球貿易不確定性日益增加，尤其美國通過的一項法案，賦予美國行政部門裁量權，可對購買俄羅斯原油的國家徵收高達100%的關稅，進一步讓印度的外部環境不確定性加劇。
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