機器人需求加持、AI泡沫破裂 記憶體恐不會變便宜

美光最新公布的財報表現亮眼，並預料人形機器人將成記憶體需求的新推手。科技媒體Wccftech指出，這表示美光搭上下一波科技熱潮，就算AI泡沫消風，仍有望坐擁豐厚獲利。

美光認為，每個人形機器人需要約200GB的DRAM、與好幾TB的NAND flash。執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）說，實體AI可能在2030年前大幅推升記憶體與儲存需求，數名實體AI客戶開始測試美光的下一代樣品。

Futurum Equities的首席市場策略師布洛爾（Shay Boloor），在X平台發文寫，這種轉變有如把伺服器等級的記憶體，放在資料中心外的數百萬台機器人身上。

$MU says humanoid robots could need 200GB+ of DRAM and multiple terabytes of storage per unit with several physical AI customers already sampling next gen products.



Micron says physical AI can become a “significant driver of memory and storage demand by the end of this decade”… pic.twitter.com/67K2xJbJWN — Shay Boloor (@StockSavvyShay) September 30, 2026

據摩根士丹利，2030年人形機器人出貨量預估，落在25萬-120萬台之間，預料大概在2050年激增至每年9.3億台。倘若人形機器人2030年出貨量在預估值高端，而且美光假設也正確，人形機器人將用掉2.4億GB DRAM，而且此後需求還會持續暴增。

Wccftech寫道，由此看來，縱使AI泡沫破裂，美光已搭上「下一個跨時代發明」，讓該公司能繼續賺大錢。