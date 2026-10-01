縱有資安疑慮 這個成長最快的電力技術最難擺脫大陸供應

全球太陽能和風電快速發展，發電時段卻受天候限制。大型儲能電池成本下降，讓白天多餘的電力得以留到夜間使用，也減少全天候供電對化石燃料的依賴。國際能源總署（IEA）指出，全球大型電池儲能裝置容量已達五年前的11倍，是成長最快的電力技術。

英國金融時報指出，中國大陸電池業者是這波熱潮的主力。研究機構Ember指出，電網儲能系統使用的電池組去年降價45%；Benchmark Mineral Intelligence估計，中國大陸業者供應全球95%的大型儲能電池。寧德時代今年上半年占全球大型儲能電池芯銷售量的22%，居市場之冠。中國大陸的儲能裝置容量，也從2020年的2.4百萬瓩，增至去年底逾1.4億瓩。

低價電池使結合再生能源和儲能、全天候供電的構想更可行。阿布達比一座興建中的太陽能電廠，計劃利用比亞迪和陽光電源的電池儲存日間餘電，入夜後持續供電。印度政府取得的太陽能與儲能供電方案，成本低於近日的燃煤電力合約。

不過，儲能熱潮也帶來供應依賴與資安疑慮。美國已授權能源部基於國安理由，禁止與中國大陸有關的儲能設備接入電網；歐盟也有類似疑慮，當局已採取措施，限制使用中國大陸等「高風險」國家特定關鍵零組件的儲能案取得公共資金。部分美國官員擔心設備可能遭遠端控制，陽光電源創辦人曹仁賢則否認安全疑慮，認為爭議出於貿易因素。

儲能仍有侷限。Google指出，並非各地都有足夠的再生能源和土地，能大規模興建發電及儲能設施。目前常見的鋰電池儲能系統，若持續以最大設計功率供電，約可供應四小時；若要因應日照或風力長時間不足，就得增加儲能容量，成本也會隨之升高。因此，美國部分資料中心開發商仍選擇在場內設置發電設備，其中多數使用天然氣。

Google表示，新資料中心仍將有相當大一部分電力來自再生能源和儲能設施，也正投資供電時間更長的技術，包括可儲能長達100小時的鐵空氣電池，以及利用壓縮二氧化碳儲能的系統。中國大陸業者也在延長電池供電時間：遠景集團推出號稱可儲能最多16小時的系統；寧德時代則已開始交付以鈉取代鋰的儲能產品，並預期產量擴大後，成本可望低於鋰電池。