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AI晶片需求激增 韓國9月出口年增逾8成

中央社／ 首爾1日綜合外電報導

韓國官方今天公布的數據顯示，在人工智慧（AI）熱潮帶動全球晶片需求激增的推動下，韓國9月出口年增83.5%，創下歷來單月新高紀錄。

法新社報導，韓國坐擁全球領先的記憶體晶片大廠三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SKHynix），兩家企業皆為蓬勃發展的全球AI產業關鍵供應商。

數據顯示，韓國9月海外出貨額達到創紀錄的1209.4億美元（約新台幣3.8兆元），比起去年同期的659.5億美元幾近翻倍。

在記憶體需求擴增帶動出貨量提升、價格持續攀升下，晶片出口額達到創紀錄的603億美元，較去年同期激增逾262%。

韓國總統府7月曾表示，三星與SK海力士將與包括輝達（Nvidia）在內的美國科技公司簽署供應協議，總價值達9500億美元。

產業通商部指出，受惠於代理型AI普及與AI基礎設施需求持續不衰，電腦出口額暴增435.3%，達到70億美元。

產業通商部長金正官透過聲明表示，這項新紀錄展現了「我們產業與企業的實力」。

金正官指出，如今全年出口額預計將達到1兆美元，但他也警告，全球保護主義抬頭以及中東緊張局勢依然是主要風險。

他補充表示，政府將「先發制人」應對外部衝擊，以維持出口動能延續至第4季。

晶片 出口 韓國

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