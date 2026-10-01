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「AI賣權」接棒「聯準會賣權」撐盤！但藏有一個大風險

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
AI熱潮撐住美股牛市，但誰來付錢仍是未解難題。路透
AI熱潮撐住美股牛市，但誰來付錢仍是未解難題。路透

美股靠AI熱潮撐住，但其中有個問題：市場相信AI能帶來龐大利潤，卻還沒釐清誰會付錢，讓這個預期成真。

MarketWatch報導，美國銀行（BofA）把由投資人害怕錯過AI商機、逢跌就買所形成的力量，稱為「AI賣權」（AI put）。過去股市遇險，投資人期待聯準會出手救市，這被稱之為「聯準會賣權」（Fed put）；而如今聯準會展開另一輪升息，接棒撐盤的，就是AI賣權。

指數穩住，卻不代表多數股票安然無恙。

道瓊市場數據顯示，8月31日至9月底，標普500指數表現最好的20檔成分股，多為科技與工業類股的熱門AI股，合計增加1.7兆美元市值；其餘480檔卻蒸發掉大約1.9兆美元。少數強勢股掩蓋了廣泛的跌勢。

這道支撐的弱點，在於它靠的是投資人信心。自2022年底ChatGPT問世以來，資料中心建設已投入逾1兆美元。這些支出要轉換為收益，終究必須有企業掏錢購買AI服務。

阿波羅全球管理公司首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）指出，科技股分析師預期2028年現金流將暴增，但研究其他產業的分析師，看法卻溫和得多，而且兩者差距大得可疑。

美銀承認，公債殖利率有可能升到足以對股市造成壓力的水準，只不過這個水準可能比市場上大多數人預期的更高。

由於許多發展都取決於AI賣權，如果市場信心先動搖，再與不明朗的總經環境相碰撞，各個市場的跌勢都可能迅速放大。

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