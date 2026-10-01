分析：美海空軍6代機波音包辦 考驗產能和管理能力

波音公司繼去年得標替美國空軍研發6代戰機F-47後，29日又拿下美國海軍6代機F/A-XX標案。然而包辦美國海、空軍兩大6代有人戰機計畫，將嚴重考驗波音公司的執行力。

專業國防與軍工新聞網Breaking Defense報導，波音（Boeing）擊敗諾斯洛普格拉曼（NorthropGrumman）獲選為美國海軍研發6代戰機F/A-XX，預計取代海軍日益老舊的F/A-18超級大黃蜂（SuperHornet）戰機和EA-18G咆哮者（Growler）電戰機。

● 通吃美軍6代機 波音軍工鹹魚大翻身

這項合約象徵波音軍工部門戲劇性「絕地大反攻」。波音過去幾年深陷KC-46加油機與T-7教練機開發延宕與超支泥淖，戰機產線更一度面臨斷炊危機；如今先在2025年3月得標為美國空軍研發6代機F-47後，這回再將海軍F/A-XX收入囊中，徹底壟斷美軍6代戰機版圖。

波音得標6代機意味美國三大航太承包商現在都有軍方的匿蹤軍機合約。洛克希德馬丁（LockheedMartin）正生產5代機的F-35，諾斯洛普格拉曼（Northrop Grumman）則是B-21匿蹤轟炸機。

智庫新美國安全中心（CNAS）高級研究員暨國防項目主任佩蒂姜（Stacie Pettyjohn）表示，拿下F/A-XX代表「波音迎來大翻身，從原本認為公司恐將關閉戰機生產線，到如今同時拿下兩大6代戰機合約」。

在龐大訂單悉數到手後，分析圈如今關注波音的履約和執行力。

● 同時扛4種軍機產發 波音聖路易廠挑戰大

航空航太與防務諮詢公司AeroDynamic Advisory高級顧問格特勒（Jeremiah Gertler）分析，首要關鍵在於海軍F/A-XX與空軍F-47的設計共通性有多高。若兩者具備高度通用性甚至是協同開發，F/A-XX的首飛進度可能比外界預期更快。後續最大挑戰應是波音位於密蘇里州聖路易（St. Louis）的生產基地能否負荷。

格特勒說：「聖路易廠將同時負責F/A-XX、F-47、T-7A 教練機研發，以及有效提升F-15EX產量。屆時有否足夠且合格的專業人力，讓所有產線同時全速運轉，不無疑問。」

密契爾航太研究所（Mitchell Institute）執行董事伯基（Doug Birkey）也提醒，必須積極管理F-47與F/A-XX兩大計畫初期的人力需求與資源調配，確保兩大6代機的研發不會出現相互排擠。

● 艦載版F-47？

目前美國海軍公布的F/A-XX戰機細節有限，但官員坦言，F/A-XX的航程將比現役戰機更長。此外，F/A-XX也將推動與無人僚機深度整合，構建下一代航艦艦載機聯隊。

佩蒂姜說：「外界正密切關注海軍未來的採購數量、無人系統搭配比例及F/A-XX將搭載哪些武器。這些細節將揭示美軍優先應對的作戰任務、特別是面對廣袤的太平洋空域，以及在中國長程武器逐步將美軍水面艦隊從作戰區域逼退下，海軍如何維持強大的進攻嚇阻。」

根據五角大廈新聞稿，這項涵蓋全規模研發階段、金額達200億美元的合約，將「採購多架測試機，用於地面測試、適航測試，以及系統與武器整合測試」。

美國軍事網站「戰區」（The War Zone）一篇分析指出，從波音公布的示意圖來看，F/A-XX座艙內似僅能容納一名飛行員，若要負責指揮無人僚機協同作戰，飛行員勢將仰賴高度自動化與人工智慧（AI）技術；若F/A-XX全面替換F/A-18F與EA-18G後，可能象徵美國海軍一線戰機多採雙座的傳統告終。

「戰區」總編輯羅戈威（Tyler Rogoway）認為，F/A-XX明顯帶有與F-47相似的特徵，最終成品很可能會是一款所謂「艦載版F-47」。考慮空軍F-47命名有致敬川普為第47任總統的意味，不排除F/A-XX日後為致敬川普也是第45任總統而被命名為F/A-45。