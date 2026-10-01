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新加坡機票要變貴了！首創開徵「綠色燃料稅」離境要多付這些錢

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
新加坡將針對離境航班開始徵收「綠色燃料稅」，用於支持採用永續航空燃料。路透
新加坡將針對離境航班開始徵收「綠色燃料稅」，用於支持採用永續航空燃料。路透

新加坡將針對離境航班開始徵收「綠色燃料稅」，為全球首創之舉。在航空旅行成本已經上漲之際，這會進一步推高旅遊支出。

彭博資訊報導，從今（1日）起，預訂於明年1月1日之後從新加坡出發的航班機票，將依據艙等及目的地，每張機票將被加收元1元（約78美分）至41.60元不等的額外費用。這些費用將用於支持永續航空燃料（SAF）的採用，並協助降低航空業對氣候造成的影響。

新徵收的稅費將挹注一個中央機構，由該機構負責採購足夠數量的永續航空燃料，以達成讓永續航空燃料占新加坡整體航空燃料需求1%的初步目標。星國目標到2030年將這一比率提高至3%至5%。

儘管這項額外費用金額不高，而且不適用於轉機旅客，但新加坡此時推出這項徵費，正值航空業因伊朗戰爭影響而面臨航空燃油價格上漲的壓力。國際航空運輸協會（IATA）6月發表的報告指出，機票價格「勢必得上漲」。

先前因燃油成本上升，新加坡民航局已將原定4月實施的這項收費措施延後，貨運航班的徵費則延至明年10月實施。

來自澳洲珀斯、房地產投資公司Amourici Group董事阿莫爾（Chris Amour）表示，他認為，這項費用只會進一步增加航空旅客的成本負擔。今年來，他飛往新加坡僅四次，僅是平常旅遊次數的三分之一。

阿莫爾表示，「這基本上就是重複收費。航空公司已經因為燃油成本增加而提高機票價格」。

新加坡直接向航空旅客收費、為加速採用低污染航空燃料提供資金的做法，與歐洲採取的強制使用規定，以及美國提供稅務優惠的方式形成對比。

根據IATA數據，全球今年的永續航空燃料產量可能達240萬噸，只能滿足航空燃油需求的0.8%，顯示這個產業仍需要更多政策支持。

國際航空業在2025年占全球溫室氣體排放量近1.2%，而永續航空燃料被視為國際航空業減碳的主要工具。不過，彭博新能源財經在年度「新能源展望」報告中指出，高昂成本仍是限制因素，如果沒有進一步的政策支持，永續航空燃料的採用率可能受到限制。

新加坡 燃料稅 機票

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