電子供應鏈高度集中亞洲 中台韓日產能居全球前4大

全球科技產品製造高度集中在亞洲。根據2024至2025年全球數位硬體產能排名，中國以58.8%占比居首，台灣居次，韓國和日本分列第三、四名，前4者合計占全球產能80.5%，凸顯亞洲在全球電子供應鏈的核心地位。

加拿大數據視覺化媒體「視覺資本家」（VisualCapitalist）指出，能源智庫Ember根據國際半導體產業協會（SEMI）、集邦科技（TrendForce）、國際能源總署（IEA）、彭博新能源財經（BNEF），全球風能理事會（GWEC），以及DSCC、Prismark和Counterpoint Research等調研機構資料分析整理，2024至2025年全球數位硬體產能占比如下：

中國以58.8%排名第一，占全球數位硬體產能58.8%，明顯領先其他國家，台灣以10.2%排名第二，韓國以6.7%排名第三，日本以4.8%排名第四。

中台韓日均位於東亞，合計占全球數位硬體產能80.5%，顯示全球電子產品製造供應鏈高度集中在亞洲地區。

排名第五至第七分別為印度3.8%、越南3.6%及美國2.9%；排名第八的是泰國1.3%，第九為墨西哥1.2%；其餘國家為德國與新加坡各0.7%、馬來西亞0.6%、巴西0.4%、以色列與印尼各0.3%，愛爾蘭0.2%。

這裡所稱的數位硬體，包括半導體製造、顯示器、印刷電路板（PCB）、智慧型手機、電腦，以及其他相關電子產品的製造產能。

根據上述資料來看，中國領先幅度相當驚人，其全球數位硬體產能占比接近排名第二的台灣6倍。事實上，中國產能甚至高於這份資料所涵蓋的其他所有國家加總。

中國的領先地位，反映其在終端電子產品、顯示器、印刷電路板及其他零組件方面所建立的完整製造基礎。大規模的生產網絡也讓工廠與密集的供應商聚落相互連結，進一步鞏固中國作為全球硬體生產樞紐的地位。

此外，中國希望透過新的五年規劃進一步強化電子產業領導地位，重點聚焦半導體、人工智慧（AI）及其他戰略科技。這項規劃將推動整體積體電路供應鏈發展，包括晶片等領域，希望藉此降低對西方科技的依賴。

中國並設定目標，希望到2030年，相關產業營業收入超過30兆元人民幣（約新台幣143兆元）。

除了中國之外，台灣、韓國與日本合計占全球數位硬體產能21.7%。這些市場在電子產業生態系中各自扮演不同角色，有台積電、鴻海、三星電子及索尼等大型企業。

台灣在半導體製造與電子產品組裝方面尤其重要；韓國擁有龐大的晶片及顯示器產能；日本則是電子產品、零組件，以及支撐整體硬體供應鏈相關技術的重要生產國。

在中台韓日之後，各國電子產品製造產能大幅下降，其中印度的3.8%全球占比略高於越南的3.6%。

美國雖是半導體設計與科技創新的重要力量，但其實體數位硬體產能占全球比重相對較小，僅為2.9%。

這份排名凸顯一項重要差異，即全球最大科技公司的總部所在地，與實際硬體產品的生產地並不相同。美國擁有許多全球領先的科技企業及晶片設計公司，但支撐全球電子產品供應鏈的實際製造能力，仍高度集中在亞洲地區。