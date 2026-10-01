快訊

子宮頸全開助產師還在路上！謝沛恩熬15小時陣痛 寶寶15分鐘沒呼吸

政院要發紅包嘍 目標明年春節前普發現金一萬

健康幣正式上線！健檢、癌篩、打疫苗都能累積 再抽Apple Watch

聽新聞
0:00 / 0:00

美中AI競賽升溫！OpenAI點名月之暗面複製模型

中央社／ 舊金山30日綜合外電報導

OpenAI表示，已發現並阻止一場協同發起的行動，操作者企圖從AI模型中取得受保護的推理過程，OpenAI指出此行動的核心群組與中國新創公司月之暗面有所關聯。

CNBC報導，OpenAI表示，這起行動始於7月初，隨後在兩天內激增，來自4000多名用戶提出1.6萬次請求。OpenAI最終在1.5萬多名用戶的群組中發現相關活動，並表示已於7月28日完全阻止這場行動。

這項調查結果公布前幾週，OpenAI競爭對手Anthropic才指控包括月之暗面（Moonshot AI）和阿里巴巴在內的多家中國AI開發商，暗中利用Claude模型協助訓練自家AI系統，凸顯美國AI企業日益加劇的擔憂，即競爭對手可能利用其模型，以更快且更便宜的方式開發出具競爭力的技術。

OpenAI將這次最新行動稱為「對抗式蒸餾」（adversarial distillation），也就是利用一個AI模型的輸出或推理結果，協助訓練或改善另一個模型。

OpenAI表示，擷取這類推理過程可能讓其他業者無需投入同等研發與安全維護資源的情況下，複製出先進技術，從而帶來潛在的安全與國家安全風險。

OpenAI表示，這些操作者並未入侵OpenAI的加密系統、資料庫或儲存的用戶對話紀錄。相反地，他們是透過操縱與OpenAI模型的互動，試圖將隱藏的推理歷程轉換為請求者可見的形式並加以複製。

OpenAI表示，目前尚不清楚所有涉入這項行動的操作者是否皆隸屬於單一組織，但OpenAI將這項行動的核心群組歸咎於與月之暗面有關的人員。

根據OpenAI，已透過前沿模型論壇（Frontier ModelForum）及政府資訊共享管道，向其他AI開發商分享相關調查結果。

月之暗面並未立即回應CNBC的置評請求。

美中 模型 群組

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

安全疑慮…OpenAI新模型更可能隱瞞行動 突暫緩推出

OpenAI推全天候幫手dots 尬Meta搶攻AI代理市場

OpenAI突取消GPT-6.1 Astra發布！內測爆「欺騙、擅自行動」安全疑慮 網：天網要來了？

OpenAI代理出擊！預期引爆更多伺服器需求 台鏈補

相關新聞

貿戰緩和 全球供應鏈恐重組、衝擊東南亞

川習會之後，美、中針對「三百億美元對三百億美元」對等降稅框架達成共識。學者分析，雙方目前傾向透過非敏感性產品讓關係趨於緩和，敏感科技議題仍將「從長計議」。

新興國不敢升息…怕傷經濟 擔憂採取行動恐壓抑景氣

同樣面臨通膨壓力，歐、美、日央行已紛紛提高利率，許多新興市場經濟體則對升息裹足不前，唯恐經濟成長減緩。

美債恐陷「賣壓惡性循環」 9月慘跌後 10月前景更黯淡

美國公債9月表現為四年來最糟，投資人警告可能已陷入賣壓的「惡性循環」，而且若歷史可為殷鑑，美債10月可能還沒擺脫困境。

美股凶兆？工業龍頭股集體跳水 陷入回檔修正還跌破200日均線

美國最大型的工業與運輸企業股價今年第二度陷入回檔修正領域，顯示能源危機正對這些類股造成壓力，而這對更廣泛的股市是不妙的訊號。

台股AI漲勢比日韓廣！今年近一成成分股翻倍 融資逼近新高

台股AI行情已從大型晶片業者擴散至更多類股，漲勢比日韓股市更廣。

AI安全承諾難掩分歧 FTC調查OpenAI、Anthropic失控風險

美國AI業者雖已在白宮同意自願性安全原則，對技術風險和監管方式仍有分歧。聯邦貿易委員會（FTC）正調查Anthropic、OpenAI等業者，了解AI可能對消費者造成的危害，與此同時，籌備上市的Anthropic也在公開說明書中警告，AI能力愈強，失控風險也可能隨之升高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。