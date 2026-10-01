美債恐陷「賣壓惡性循環」 9月慘跌後 10月前景更黯淡

美國公債9月表現為四年來最糟，投資人警告可能已陷入賣壓的「惡性循環」，而且若歷史可為殷鑑，美債10月可能還沒擺脫困境。

美國10年期公債殖利率9月大漲超過1.5個百分點至5.3%，為2007年來最高，逼近2002年的水準，賣壓起因是基金業者出於憂心美國公共債務與通膨前景，而且反饋效應可能增強，因為美債殖利率已經漲至特定基金必須賣出美國公債的水準，可能進一步觸發拋售潮，推升美債殖利率。

摩根大通資產管理公司投資組合經理人米斯菈（Priya Misra）形容，「這是惡性循環」，「賣壓會再持續一段時間」，「沒人想站在（疾駛的）貨運火車前」。

普徠仕（T. Rowe Price）首席美國經濟學家烏魯琪（Blerina Uruçi）表示，短期而言，美債「殖利率趨勢是向上」，「推升殖利率的因素中，有許多是結構性的，而且這些因素不會消失」。

儘管美國8月個人消費支出（PCE）平減指數年升率持平於3.4%，低於市場預期、也降低聯準會（Fed）10月升息機率，卻未能安撫投資人。美國財長貝森特8月決定擴大回購美國公債，也未能遏止賣壓。

除了能源成本可能使通膨惡化，技術因素也扮演重要角色。聯博（AllianceBernstein）交易部門全球主管史考特（Matthew Scott）說，本周被迫賣出美國長期公債的大型賣家，包括避險基金和不動產投資信託（REITs）。

他指出，隨著利率上漲，美國民眾更不願意提前清償房貸，對持有抵押擔保證券（MBS）的投資人來說，這拉長了抵押貸款的還款期，因此這些持有人賣出美國公債等長期債券，以補償這項轉變。

巴克萊銀行（Barclays）分析師納席卡（Amrut Nashikkar）表示，其他市場也出現類似發展，例如在美債期貨市場有龐大部位的槓桿基金，要重新平衡投資組合。

花旗集團（Citigroup）北美交換交易主管賈蘭德（Daniel Gottlander）也說，當美債遭遇這麼沉重的拋售壓力，投資人必須降低投資組合其他領域的風險，而且會引發外溢效應，但過往會低接債券的投資人，這回並未出現。

此外，若歷史可為殷鑑，美債在9月遭遇痛苦打擊後，10月可能更糟。根據FactSet與道瓊市場數據公司資料，2000年來的數據顯示，彭博美國總回報指數9月平均下跌0.04%，為單月表現次差，10月更是墊底，平均跌0.11%。

Janney固定收益策略師雷巴斯（Guy LeBas）指出，從2000年來，若彭博美國總回報指數9月下跌，通常10月也會下跌，而且這個季節性趨勢在過去十年增強，2016、2018、2020、2021、2022及2023年都是9、10月連兩月下跌。

彭博資訊的數據則顯示，過去十年來，美國公債9月報酬率中位數為負0.86%，10月是負0.71%。

但雷巴斯提醒，不用過度解讀這些季節性訊號，原因包括美國經濟增強，降低投資人持有較安全資產的誘因。