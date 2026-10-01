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美股凶兆？工業龍頭股集體跳水 陷入回檔修正還跌破200日均線

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
聯邦快遞等美國運輸、工業股龍頭股價近期重挫，標普500工業指數已從高點回檔逾10%。美聯社
聯邦快遞等美國運輸、工業股龍頭股價近期重挫，標普500工業指數已從高點回檔逾10%。美聯社

美國最大型的工業與運輸企業股價今年第二度陷入回檔修正領域，顯示能源危機正對這些類股造成壓力，而這對更廣泛的股市是不妙的訊號。

標普500工業指數周三（9月30日）下跌1.3%，較8月中旬創下的歷史收盤高點回落逾10%，陷入技術性回檔修正領域。

這項指數也跌破200日移動平均線，顯示市場動能減弱。這是自2025年春季以來，該指數首度跌破這項指標。

LPL Financial策略師特恩奎斯特表示：「你看到景氣循環型類股出現相當明顯的拋售」，同時間，市場對一些與AI相關、此前漲幅強勁股票的狂熱也有所降溫。他說：「這對整體市場而言，當然是一項令人擔憂的訊號。」

隨著中東衝突延續、荷莫茲海峽持續關閉，原油價格一直維持高檔，柴油價格更創下歷史新高。10年期美國公債殖利率也已升破5%，華爾街正準備迎接殖利率維持高檔的局面。這種情勢可能推高製造商品、運輸貨物以及借款投資的成本，也可能傷害整體經濟並削弱需求。

聯邦快遞（FedEx）與奇異公司（General Electric）股價自8月中旬以來均下跌15%，許多同業也已大跌。即使是受惠於AI熱潮的企業，例如卡特彼勒（Caterpillar）與美國電力設備大廠GE Vernova 股價也同步走跌，原因是交易者開始質疑這波與科技股連動的行情能否持續。這些企業通常被視為整體經濟的風向球。

工業與運輸類股今年3月也曾陷入修正，當時美伊戰爭才剛爆發。不過，市場當時寄望能達成持久協議、重新開放荷莫茲海峽，使這些類股迅速反彈；但如今，重新開放海峽的協議仍遲遲未能實現。

不過，華爾街也可能將最新一波拋售視為買進機會。富國銀行投資研究所周二將工業類股評級由「中立」上調至「看好」，理由包括「AI基礎建設、電力、國防、製造業回流以及航太」帶來的需求。

特恩奎斯特說，工業類股在相對大盤出現如此明顯的疲弱後，往往會出現反彈。

Integrity資產管理公司投資組合經理吉伯特表示：「看起來市場已經大幅降低對這個類股的風險曝險，市場情緒也相當悲觀。當我們進入季節性表現較強的時期時，這反而是一項逆向指標。」

標普500工業指數已從高點回檔逾10%。彭博資訊
標普500工業指數已從高點回檔逾10%。彭博資訊

美股 回檔 跳水

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