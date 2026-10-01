台股AI漲勢比日韓廣！今年近一成成分股翻倍 融資逼近新高

美國AI業者雖已在白宮同意自願性安全原則，對技術風險和監管方式仍有分歧。聯邦貿易委員會（FTC）正調查Anthropic、OpenAI等業者，了解AI可能對消費者造成的危害，與此同時，籌備上市的Anthropic也在公開說明書中警告，AI能力愈強，失控風險也可能隨之升高。

2026-10-01 11:04