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美國G20倡議因應產能過剩 中國成討論焦點

中央社／ 密爾瓦基30日綜合外電報導

美國高階貿易代表今天在20國集團（G20）會議場邊表示，美國正推動應對措施，反制因產能過剩引發的不公平低價競爭。除中國外的部分國家已同意包含削減補貼在內的計畫。

法新社報導，上述進展發生之際，G20主要經濟體官員齊聚美國中西部城市密爾瓦基，召開為期兩天的會議。在此同時，部分國家另行就因應「持續性」鋼鐵產能過剩的框架達成共識。

產能過剩是外界經常批評中國的問題之一，指控中國產量遠高於國內消費量，導致商品傾銷市場。北京否認這些說法。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）今天向記者表示：「我們正在發布密爾瓦基框架，以採取協調行動，因應鋼鐵產能過剩問題。」

葛里爾說：「各國都會採取各自認為適當的作法，我們希望能協調這些措施。美國已採取強有力的手段，其他國家效法或許也是合情合理的。」

他沒有進一步說明，是否意指各國應提高對中國鋼鐵的貿易壁壘。

這項框架是在全球鋼鐵產能過剩論壇（GlobalForum on Steel Excess Capacity）會議後發布。論壇共有28個成員，包括歐洲聯盟、澳洲、日本及韓國，但不包括中國。

中國國際貿易談判代表李成鋼今天接受法新社採訪，在被問及本週對各合作方就產能過剩表達何種立場時，他表示G20成員國至今尚未就此議題展開討論。

G20 美國 鋼鐵

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