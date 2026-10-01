麒麟控股在保健食品找出路 收購澳佳寶三年見成果

日本麒麟控股收購澳洲保健食品業者澳佳寶（Blackmores）三年後，產品合作逐漸見到成果。澳佳寶去年已在台灣推出添加麒麟旗下添加麒麟的LC-Plasma乳酸菌、訴求支持免疫系統的保健食品；這成分今年6月也獲澳洲核准，為明年在當地推出產品鋪路。

麒麟2023年斥資18.8億澳元收購澳佳寶，希望借重其法規經驗和銷售通路，拓展亞洲保健食品市場，在啤酒本業市場萎縮之際，尋找新的成長動力。

雙方合作也延伸至澳洲和紐西蘭。澳佳寶今年7月推出Cognition Ultra保健食品，添加麒麟集團提供的Cognizin原料，宣稱有助提升專注力和記憶力。

據日經新聞報導，下一步是東南亞。麒麟打算借重澳佳寶熟悉當地法規的優勢，爭取產品獲准上市。東南亞占Blackmores營收近三成，高於中國大陸的兩成，也是成長最快的市場。

麒麟健康科學事業去年首度轉虧為盈，獲利111億日圓，目標是2035年營收達5,000億日圓、營業利益達750億日圓，並考慮透過進一步收購達標。