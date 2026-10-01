快訊

2026流感、新冠疫苗開打！公費時程對象、疫苗廠牌、施打禁忌一次看

大逆轉！史上最大獄政弊案 王令麟、北監前副典獄長二審全部無罪

秋老虎只到今天！明起兩段式降溫 第二波低溫下探1字頭

聽新聞
0:00 / 0:00

金價為何那麼疲弱？9月挫跌6% 兩大因素讓抗通膨神器失效

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
國際金價在9月挫跌6%，跌至每英兩4,200美元之下。法新社
國際金價在9月挫跌6%，跌至每英兩4,200美元之下。法新社

國際金價在9月挫跌6%，白銀更是全月大跌近10%。為何原先被視為抗通膨工具的貴金屬，在這段期間並未發揮原先的避險功效？

現貨金價今天（1日）盤中下跌0.35%，報每英兩4,142.67美元。9月累計跌6.3%，為6月以來最差單月表現，而且遠低於今年1月創下的約5,600美元歷史高點。

白銀今天盤中跌0.51%，報每英兩60.1194美元，一度跌破60美元關卡。

黃金向來被視為經典的通膨避險工具。然而在9月，油價飆漲、通膨疑慮再度升溫，但金價依然下跌。相較下，以波動劇烈著稱的比特幣9月上漲7%，一度突破8.6萬美元，朝今年最高水準邁進。

美債殖利率+強勢美元成最大拖累因素

這凸顯黃金正陷入一場拉鋸戰。雖然美伊緊張局勢顯然遠未落幕，通膨可能持續升溫，理應有利金價；但美國公債殖利率走高與美元轉強，卻將金價往另一個方向拉。

這是因為黃金本身不支付利息，因此美債殖利率愈高，持有黃金的機會成本就愈高。舉例來說，當投資人只需持有2年期美國公債就能取得接近5%的收益時，持有不產生收益的實體資產吸引力自然下降。

LPL Financial宏觀與投資策略主管克里斯克爾表示：「利率上升會提高現金及短期貨幣市場收益型投資的吸引力，進而降低黃金的相對吸引力。這些投資如今在扣除通膨後，再度能夠為投資人提供正實質報酬。」

ING銀行大宗商品策略師曼泰表示，債券殖利率居高不下，加上聯準會仍存在進一步升息的風險，使黃金容易面臨進一步賣壓。

美元走強也為金價增添另一項阻力。由於黃金以美元計價，美元升值會讓黃金對海外投資人而言變得更加昂貴、吸引力下降。根據FactSet數據，衡量美元兌六種主要貨幣強弱的美元指數（DXY）9月已上漲1.7%。

央行持續買進、ETF資金仍流入

不過，並非所有人都在拋售黃金。

對各國政府與央行而言，這波金價下跌反而可能被視為買進機會。中國人民銀行8月增持逾20公噸、相當於65萬英兩的黃金準備，創2023年以來單月最大增持量。這也讓人行連續買進黃金的紀錄延長至22個月。

在投資人方面，道富環球全球黃金市場主管多希（Aakash Doshi）表示，投資人仍持續向追蹤黃金的ETF投入大量資金。數據顯示，9月在美國掛牌的黃金相關ETF持倉持續增加，當月吸引38億美元淨流入；8月的淨流入則達79億美元。

多希認為，強勁的ETF資金流入，讓他的團隊對黃金長期看多的論述抱持信心。他說：「我們認為，這些屬於結構性配置，投資人買進黃金，是將其視為貨幣、替代法定貨幣，以及分散投資風險的避險工具。」

金價 通膨 避險

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

金價止跌卻難漲！暫守4,100美元 Fed 升息預期壓盤

歐元貶至16個月新低！美升息支撐強勢美元、ECB意外放鴿

富蘭克林2026年第4季投資策略：基本面護航 多元布局迎旺季

賣壓止不住！美國10年期公債殖利率恐衝破6% 投資人要緊張了

相關新聞

整理包／美光財報六重點一次看！業績全面超標 股價卻淡然

美光周三（30日）公布的最新財報再度證明，AI帶動的記憶體熱潮還沒降溫。以下整理六大重點，一次看懂這份財報透露哪些訊號。

貿戰緩和 全球供應鏈恐重組、衝擊東南亞

川習會之後，美、中針對「三百億美元對三百億美元」對等降稅框架達成共識。學者分析，雙方目前傾向透過非敏感性產品讓關係趨於緩和，敏感科技議題仍將「從長計議」。

新興國不敢升息…怕傷經濟 擔憂採取行動恐壓抑景氣

同樣面臨通膨壓力，歐、美、日央行已紛紛提高利率，許多新興市場經濟體則對升息裹足不前，唯恐經濟成長減緩。

麒麟控股在保健食品找出路 收購澳佳寶三年見成果

日本麒麟控股收購澳洲保健食品業者澳佳寶（Blackmores）三年後，產品合作逐漸見到成果。澳佳寶去年已在台灣推出添加麒麟旗下添加麒麟的LC-Plasma乳酸菌、訴求支持免疫系統的保健食品；這成分今年6月也獲澳洲核准，為明年在當地推出產品鋪路。

金價為何那麼疲弱？9月挫跌6% 兩大因素讓抗通膨神器失效

國際金價在9月挫跌6%，白銀更是全月大跌近10%。為何原先被視為抗通膨工具的貴金屬，在這段期間並未發揮原先的避險功效？

Google發表最先進Gemini AI模式 測試亮眼 實作效果仍待檢驗

Google周三推出新一代人工智慧（AI）模型Gemini 4 Argon，宣稱在編寫程式、企業工作和資安等測試中，足以和OpenAI及Anthropic的模型競爭。不過，Argon目前只開放少數資安合作夥伴試用。彭博引述知情人士報導，Argon在標準測試中表現出色，但Google員工實際拿來工作時，效果沒那麼好。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。