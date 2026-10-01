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Google發表最先進Gemini AI模式 測試亮眼 實作效果仍待檢驗

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
彭博引述知情人士報導，Argon在標準測試中表現出色，但Google員工實際拿來工作時，效果沒那麼好。路透
彭博引述知情人士報導，Argon在標準測試中表現出色，但Google員工實際拿來工作時，效果沒那麼好。路透

Google周三推出新一代人工智慧（AI）模型Gemini 4 Argon，宣稱在編寫程式、企業工作和資安等測試中，足以和OpenAI及Anthropic的模型競爭。不過，Argon目前只開放少數資安合作夥伴試用。彭博引述知情人士報導，Argon在標準測試中表現出色，但Google員工實際拿來工作時，效果沒那麼好。

Google表示，Argon可處理軟體開發、法律、金融及資安領域的複雜工作，在多項測試中的表現優於競爭對手的旗艦模型。該公司也已在內部使用 Argon 協助編寫程式、量子運算研究，以及改善資料中心的記憶體使用效率。

Argon能參照的資料量比前一代增加16倍，單次回覆最多可產生100萬個詞元，約相當於75萬字。Evercore ISI分析師馬哈尼（Mark Mahaney）認為，能產生大量內容是這款模型目前最明顯的特色；至於其他優勢，仍待更多使用者檢驗。

彭博引述知情人士報導，Argon的程式編寫能力有好有壞。知情人士透露，新模型不太擅長前端設計，也就是決定應用程式和網站外觀及使用感受的工作。Google對此表示，稱emini 4在程式編寫方面表現不佳之說並不準確。熟悉模型開發的員工則說，公司內部普遍認為Gemini 4已達業界領先水準，並否認難以處理實際工作中較複雜的程式問題。

Google原定今年6月推出Gemini 3.5 Pro，卻未如期發布。知情人士說，這款模型的訓練時間比預期長，成果也不如預期。Argon今年夏天的開發進展比預期快，Google因此決定擱置Gemini 3.5 Pro。這次推出Argon，對Google能否在先進AI模型市場和OpenAI、Anthropic競爭，格外重要。

Google將先讓部分企業和政府機構透過「Fairwind」計畫使用Argon，協助找出並修補資安漏洞，再依測試結果逐步擴大開放範圍。該公司表示，Argon加強了防範惡意指令操控的能力，Google也加強測試環境的防護措施，防止AI代理突破限制。

Google公布的初期收費為每100萬個輸入詞元2美元、輸出詞元10美元；優惠期後將分別提高至4美元和20美元。馬哈尼認為，初期價格具有競爭力，但由於目前開放範圍有限，Argon短期內未必能為Google帶來可觀收入。

Alphabet股價周三正常交易時段上漲1%，盤後再漲1.5%。對投資人而言，Argon的推出證明Google仍能參與最先進模型的競爭。至於能否在企業市場站穩腳步，還要看更多客戶實際使用後的評價。

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