美光財報／營收飆四倍！長約爆增至320億美元 CEO喊明後年供需更緊俏

美國記憶體龍頭美光科技（Micron Technology）給出樂觀的本季營收財測，並表示客戶已將長期供應協議的承諾金額提高至320億美元，顯示AI記憶體需求依然強勁。不過，美光也警告，本季利潤率將略為縮減。

本季營收財測亮眼 毛利率維持高檔

美光周三（9月30日）在聲明中表示，截至11月止的會計年度第1季營收預期成長13%至約615億美元，高於分析師平均預估的568億美元。扣除部分項目後，預估每股盈餘約38.15美元，也高於市場預估的36.02美元。

美光上季毛利率提升至87%，高於分析師預估，且維持在歷史高檔，但預估本季略為降至86.3%，部分理由是員工薪酬提高。

美光財務長墨菲（Mark Murphy）表示：「我們決定提高獎勵性薪酬，而獎勵性薪酬是影響毛利率展望的主要因素。」

財報公布後，美光股價在盤後交易一度下跌約1%，但稍後回升至平盤。截至收盤，美光今年累計飆漲273%，是費城半導體指數中表現最佳的成分股，受惠於AI帶動高頻寬記憶體（HBM）的需求，以及全球記憶體大漲價。

執行長梅羅塔：長約暴增至320億美元、接下來供需更緊俏

美光執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）在聲明中表示，美光客戶已大幅提高長期供應協議下的金額承諾，總金額從6月公布的220億美元增至320億美元，其中大多數是以現金訂金形式支付。

梅羅塔說：「我們預期，2027及2028會計年度的記憶體與儲存供需狀況，將比2026年度緊俏得多。」

財務長墨菲指出，長期供應協議下的剩餘履約義務（RPO）已增至約1,500億美元，高於上一季公布的約1,000億美元。這項指標可反映未來已簽約的營收。

墨菲表示：「我們預期2027會計年度將再創紀錄，且每一季營收都將較前一季成長。」

美光HBM產品藍圖強勁

美光目前接獲的訂單遠超過產能，7月時已宣布，計劃直到2035年，在美投資金額將提高至逾2,500億美元。

梅羅塔另表示，美光已為2027年大部分的HBM產量取得供應協議，並將把2027年度資本支出提高至高於先前規劃的水準，以擴充產能。

他說，美光「擁有強勁的下一代HBM產品藍圖」，並正與輝達合作開發業界「首款客製化HBM實作方案」。

上季營收年比成長約四倍、DRAM業績超強

上季財報同樣亮眼，營收年比成長約四倍，達542.3億美元，高於市場預估的510.7億美元。調整後每股盈餘33.42美元，也優於市場預估的31.61美元。

美光上季DRAM營收年增343%，達398億美元，占總營收73%。

TECHnalysis Research首席分析師奧唐納表示：「美光這次全面大幅優於預期的財報與財測，應該能讓持續質疑AI基礎建設熱潮韌性的市場人士徹底打消疑慮。」