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整理包／美光財報六重點一次看！業績全面超標 股價卻淡然

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美光最新財報顯示，AI記憶體需求持續強勁，營收、獲利與財測全面優於預期，但盤後股價反應平淡。法新社
美光最新財報顯示，AI記憶體需求持續強勁，營收、獲利與財測全面優於預期，但盤後股價反應平淡。法新社

美光周三（30日）公布的最新財報再度證明，AI帶動的記憶體熱潮還沒降溫。以下整理六大重點，一次看懂這份財報透露哪些訊號。

本季財測大幅優於預期

本季營收估615億美元，高於市場預估570億美元；調整後EPS估38.15美元，也優於預估35.4美元，AI需求仍是最大推力。

上季營收、獲利雙雙創高

上季營收542億美元，高於市場預估510.7億美元；調整後EPS達33.42美元，也超越預估31.61美元，雙雙寫下紀錄。

記憶體漲價把毛利率推上高檔

上季調整後毛利率達87%，優於市場預估86.2%，也遠高於去年同期的45.7%。記憶體價格大漲、成本沒有同步增加，直接把獲利能力推上歷史高檔。

毛利率估走低但非因需求轉弱

本季調整後毛利率估降至86.3%，略低於市場預估86.7%。主因是員工加薪及獎勵性薪酬增加，美光預期本季可能就是毛利率低點。

HBM需求火熱且正開發客製化產品

上季DRAM營收398億美元，年增343%、占總營收73%。美光並透露，正與輝達（NVIDIA）合作開發業界首個客製化HBM方案。

缺貨持續但股價反應平淡

AI需求讓記憶體持續供不應求，價格預料維持高檔。美光過去一年已漲逾500%，財報公布後盤後股價僅小幅波動。

整理包 美光 財報

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