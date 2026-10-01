台積電ADR跌0.2% 台指期跌32點

台積電ADR周三小跌0.2%，收在456.19美元，較台北交易溢價17.2%。

台指期夜盤收盤跌32點至48,298點，跌幅不到0.1%。台灣加權股價指數周三漲308.17點，收在47,940.13點。台積電（2330）小漲0.2%收在2,480元。

美國股市周三在9月和第3季最後一個交易日漲跌互見。8月通膨低於預期，一度帶動股市上揚，並降低市場對聯準會（Fed）10月升息的預期；但長天期美國公債殖利率續升導致美股尾盤回吐漲幅，僅那斯達克指數收高。

道瓊工業指數下跌443.87點，跌幅0.9%，收50,906.05點；標普500指數跌19.30點，跌幅0.3%，收7,651.54點；那斯達克綜合指數漲63.52點，漲幅0.2%，收在26,861.06點。標普500指數盤中一度上漲0.7%，那斯達克指數一度漲1.2%，但漲勢未能維持到收盤。

費城半導體指數平盤作收，輝達（NVIDIA）上漲0.5%。美光科技盤後公布的展望則優於市場疑慮。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後，新台幣元）漲跌幅台北上市股票收盤價（新台幣元）溢價率

台積電 TSM 2,906.52 -0.16% 2,480.00 17.20%

日月光投控 ASX 708.17 -1.88% 703.00 0.74%

聯電 UMC 156.03 -0.93% 154.50 0.99%

中華電 CHT 144.88 -0.24% 143.50 0.96%