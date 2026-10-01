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國際油價上揚 維持在每桶100美元附近

中央社／ 紐約30日綜合外電報導

華爾街分析師與交易員表示，經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的石油流量正恢復至接近戰前水平，為全球原油市場帶來急需的供應，國際油價今天上揚，在每桶100美元附近波動。

紐約商品交易所西德州中級原油11月交割價上漲1.2%，收報每桶90.42美元。

倫敦北海布倫特原油12月合約上揚1.9%，收在每桶98.03美元。今天到期的11月合約上漲0.9%，收報每桶103.53美元。

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