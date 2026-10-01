聽新聞
0:00 / 0:00
國際油價上揚 維持在每桶100美元附近
華爾街分析師與交易員表示，經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的石油流量正恢復至接近戰前水平，為全球原油市場帶來急需的供應，國際油價今天上揚，在每桶100美元附近波動。
紐約商品交易所西德州中級原油11月交割價上漲1.2%，收報每桶90.42美元。
倫敦北海布倫特原油12月合約上揚1.9%，收在每桶98.03美元。今天到期的11月合約上漲0.9%，收報每桶103.53美元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。