國際油價上揚 維持在每桶100美元附近

美國股市周三在9月和第3季最後一個交易日漲跌互見。8月通膨低於預期，一度帶動股市上揚，並降低市場對聯準會（Fed）10月升息的預期；但長天期美國公債殖利率續升導致美股尾盤回吐漲幅，僅那斯達克指數收高。

2026-10-01 06:56