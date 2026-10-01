美通膨低於預期 美股收盤互有漲跌

美國總統川普明確排除與中國大陸共同開發人工智慧（AI），直言任何形式的共同開發，都可能讓北京取得美國掌握的技術機密，無異於把機密拱手相送。他強調，美中是AI領域最主要的競爭對手，美國處於領先，不希望透過合作讓中國大陸迅速縮小差距。

2026-10-01 02:57