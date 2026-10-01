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美通膨低於預期 美股收盤互有漲跌

中央社／ 紐約30日綜合外電報導

美國通膨數據低於預期，降低市場對聯邦準備理事會（Fed）10月升息的預期，美股主要指數今天收盤互有漲跌，那指收高，標普小跌，兩大指數連續2季收紅。

道瓊工業指數終場下跌443.87點或0.86%，收報50906.05點。

標普500指數下挫19.30點或0.25%，收在7651.54點。

那斯達克指數上漲63.52點或0.24%，收26861.06點。

費城半導體指數基本持平，收12628.62點。

通膨 美股 道瓊工業指數

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