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美國10年期公債殖利率恐衝6%
全球公債市場今年第3季將寫2024年底以來最差單季表現，主要是國際油價飆漲，通膨可能衝擊全球經濟的疑慮隨之加深。
美國30年期公債殖利率9月29日一度升至5.62%，是2002年以來最高，10年期也曾觸及5.29%，改寫2007年以來新高。儘管隔日賣壓減輕，有分析師預估，後者未來幾個月還可能升破6%。油價居高不下、升息預期與政府債務膨脹，正聯手推升資金成本，讓仍在歷史高點附近的美股面臨考驗。
彭博資訊一項追蹤全球政府公債的指數，過去三個月下滑2.1%，是2024年底以來最差單季表現。當時是受川普再度當選美國總統，市場預期美國將實施擴張性財政措施。
美國政府債務總額上月突破40兆美元，借款持續快速增加，Man集團首席市場策略師胡珀指出，財政走向與外交政策的不確定性，都可能削弱美債對海外買家的吸引力。
FedWatch Advisors創辦人、Highline Wealth Partners董事總經理艾摩斯預估，10年期殖利率未來幾個月可能升至6.25%。
財政部長貝森特8月中宣布擴大買回長債，但未能止住賣壓，30年期殖利率從當時約5.2%繼續上升。且即使買回能壓低殖利率，也無法改變美國債務增加的趨勢。
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