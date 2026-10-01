聽新聞
0:00 / 0:00

川普畫紅線…排除與陸共同開發AI

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合外電

美國總統川普明確排除與中國大陸共同開發人工智慧（AI），直言任何形式的共同開發，都可能讓北京取得美國掌握的技術機密，無異於把機密拱手相送。他強調，美中是AI領域最主要的競爭對手，美國處於領先，不希望透過合作讓中國大陸迅速縮小差距。

川普9月29日在華府出席美國政府新AI服務網站America.gov上線活動時表示，美國在AI領域領先很多，沒必要與潛在競爭對手「攪在一起」，「如果這麼做，我們就會交出很多他們想得到的祕密」。

他還說，目前AI競爭「根本沒有第三名」，主要就是美國與中國之間的較量。

中國大陸國家主席習近平上周結束對美國是訪問，美中會後宣布啟動新的AI對話，並預計11月進一步磋商；雙方也建立新的溝通管道，希望在AI相關事件發生時降低誤判風險。

中國大陸 美中 川普

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普稱美中AI合作將損害美企利益 盼維持領先地位

川普：誰掌握了「超級智慧」誰就贏了 不會有第二名

「不能讓中國取得機密」川普拒絕共管AI 挺企業自律

川普推AI新平台 要求整合官網提升服務便利性

相關新聞

貿戰緩和 全球供應鏈恐重組、衝擊東南亞

川習會之後，美、中針對「三百億美元對三百億美元」對等降稅框架達成共識。學者分析，雙方目前傾向透過非敏感性產品讓關係趨於緩和，敏感科技議題仍將「從長計議」。

新興國不敢升息…怕傷經濟 擔憂採取行動恐壓抑景氣

同樣面臨通膨壓力，歐、美、日央行已紛紛提高利率，許多新興市場經濟體則對升息裹足不前，唯恐經濟成長減緩。

川普畫紅線…排除與陸共同開發AI

美國總統川普明確排除與中國大陸共同開發人工智慧（AI），直言任何形式的共同開發，都可能讓北京取得美國掌握的技術機密，無異於把機密拱手相送。他強調，美中是AI領域最主要的競爭對手，美國處於領先，不希望透過合作讓中國大陸迅速縮小差距。

美通膨指標增幅比預期和緩 Fed本月可望按兵不動

美國聯準會（Fed）偏愛的通膨指標，8月增幅比預期和緩，市場益發認為Fed在10月會議可望按兵不動，激勵美股9月30日早盤走升。

美國10年期公債殖利率恐衝6%

全球公債市場今年第3季將寫2024年底以來最差單季表現，主要是國際油價飆漲，通膨可能衝擊全球經濟的疑慮隨之加深。

OpenAI擴大搶市 新品齊發

OpenAI在年度「DevDay開發者大會」新品齊發，除了最新的AI代理服務「dots」受矚目之外，旗下ChatGPT推出GPT-6.1 Sol新模型，加上專為軟體開發打造的Codex將雲端化，讓開發者在各平台無縫接軌，在AI市場積極保持領先者地位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。