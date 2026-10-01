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川普畫紅線…排除與陸共同開發AI
美國總統川普明確排除與中國大陸共同開發人工智慧（AI），直言任何形式的共同開發，都可能讓北京取得美國掌握的技術機密，無異於把機密拱手相送。他強調，美中是AI領域最主要的競爭對手，美國處於領先，不希望透過合作讓中國大陸迅速縮小差距。
川普9月29日在華府出席美國政府新AI服務網站America.gov上線活動時表示，美國在AI領域領先很多，沒必要與潛在競爭對手「攪在一起」，「如果這麼做，我們就會交出很多他們想得到的祕密」。
他還說，目前AI競爭「根本沒有第三名」，主要就是美國與中國之間的較量。
中國大陸國家主席習近平上周結束對美國是訪問，美中會後宣布啟動新的AI對話，並預計11月進一步磋商；雙方也建立新的溝通管道，希望在AI相關事件發生時降低誤判風險。
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