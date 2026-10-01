聽新聞
0:00 / 0:00
美通膨指標增幅比預期和緩 Fed本月可望按兵不動
美國聯準會（Fed）偏愛的通膨指標，8月增幅比預期和緩，市場益發認為Fed在10月會議可望按兵不動，激勵美股9月30日早盤走升。
商務部旗下的經濟分析局（BEA）公布，美國8月個人消費支出（PCE）物價指數，月增0.3%，年增3.4%；市場估計分別為0.3%、3.7%。剔除食物與能源的8月核心PCE指數，月增0.2%、年增3%；外界預期分別為0.3%、3.3%。
利率交換市場顯示，如今交易者預估，Fed 10月升息機率為36%，低於數據公布前的約50%。對Fed利率政策最敏感的2年期公債殖利率，一度挫低4個基點至4.83%，為逾一周來新低；公債殖利率與價格呈反向走勢。
PCE顯示，8月個人支出月增0.6%，創一年多最大月增幅。消費者加碼採購車輛、家具等，反映儘管物價居高不下，經濟仍穩步前行。
同日BEA也公布第2季國內生產毛額（GDP）成長率終值，從先前的1.5%上修至2.2%；第1季數據也獲調升。
有「小非農」之稱的ADP就業報告也出爐，結果顯示9月美國民間就業增加9萬人，優於市場估計的6.8萬人，也遠勝8月遭下修的3.6萬人，顯示美國勞動市場經歷短暫低潮後，開始回穩。
紐約聯準銀行總裁威廉斯9月29日表示，9月升息後不必急於再出手，若經濟符合預測，今年稍晚再升息一次可能適當。這番談話已先使市場降低升息押注。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。