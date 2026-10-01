蘋果折疊機今年估賣600萬支

市場研究機構Counterpoint預測，蘋果公司的首款折疊機iPhone Duo，今年有望賣出約600萬支。至於最終銷售表現，則視增產的速度而定。

Counterpoint資深分析師林科宇表示，相較於蘋果一般iPhone的銷量，iPhone Duo的預估銷量較偏向利基型折疊機的水準，最終表現取決於蘋果增產的速度。這是該公司首度估算iPhone Duo的銷售表現。

定價1,999美元的iPhone Duo預定10月上市，為蘋果目前最高階的智慧手機。另一家市場研究機構IDC預估，在蘋果助攻下，今年折疊機出貨量將成長13%，達到2,290萬支，若沒有iPhone Duo，原本可能萎縮。

Counterpoint也說，9月與Duo同步亮相的iPhone 18 Pro系列，在中國大陸市場開賣後的表現搶眼。這是蘋果首度只推出Pro系列的高階機種，未同步升級基本款，以引導有換機需求的消費者轉向更高價機型，協助帶動初期銷量，比上一代的iPhone 17 Pro同期銷售成長12%。研究人員也指出，在中國今夏智慧手機市場年比下滑17%之際，蘋果新機銷售亮眼，協助該公司在競爭激烈的中國大陸智慧手機市場拿下33%市占率。

手機製造商正因成本居高不下，被迫調高售價，試圖提高營收，彌補單位銷量的缺口，使陸廠品牌相較於蘋果的價格優勢縮小。