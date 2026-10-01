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Dyson電動牙刷 開賣就故障

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

戴森（Dyson）9月重磅推出全新產品AI電動牙刷CameraJet，引發話題，但產品上市不久後，部分消費者發現這款產品從零售店面或網站上消失，該公司坦承，初期生產的一批產品，因進水問題導致故障，但現已全面恢復生產和出貨。

彭博資訊報導，在美國售價499美元（台灣官網定價16,990元）的CameraJet，號稱把微型鏡頭、AI辨識、精準水柱與變頻音波震動等，整合進一支牙刷，試圖一次解決刷牙、齒間清潔與漱口三個口腔清潔流程。

但部分用戶反映，牙刷使用幾分鐘後便突然停止運作。

根據彭博採訪的Dyson銷售人員，以及在網路上分享使用經驗的消費者，這款產品的出貨延遲，甚至有些訂單根本沒有送達。

Dyson發言人告訴彭博新聞：「其中一批噴射管的生產流程出現問題，可能導致滲水，進而影響少數產品的表現」，公司因此決定隔絕受影響的存貨，導致這款牙刷一度缺貨，但目前產品已全面恢復生產，並正出貨給合作夥伴。

Dyson 彭博 鏡頭

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