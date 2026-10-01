蘋果執行長 三招大改造

知情人士透露，在蘋果執行長特納斯（John Ternus）上任滿一個月之際，該公司13日將推出一再延後的智慧家庭產品，視此為一次至關重要的產品線擴張。特納斯也傳出正著手改造公司，力求加速產品開發和擴大產品陣容，以及打造一個更精簡、更注重工程的組織。

彭博資訊報導，蘋果預定10月13日推出一款代號J490的智慧家庭中樞設備。對特納斯而言，這是上任初期的一次重大考驗。

蘋果將智慧家庭視為一個利潤豐厚的機遇，也是一直在尋找的「下一個大事件」。

蘋果還計劃發布新一代HomePod mini，是這款產品2020年問世以來的首次更新，以及新的電視機上盒。

另有知情人士表示，9月1日起接掌公司的特納斯，正和員工討論公司改造計畫，初步構想包括降低對傳統春季和秋季產品發布周期的依賴，以及取消部分中間管理職位，以減少工程師與高階主管間的層級隔閡。特納斯認為，在人工智慧（AI）時代下，要維持競爭力就必須更快推出產品，並在產品開發上更大膽嘗試。

過去十年，蘋果的產品和工程團隊大部分時間都專注在為秋季的大型發表會做準備，偶爾也會在春季發表重要產品，但特納斯希望公司可以更頻繁推出產品，雖然蘋果員工表示，要改變長年建立的開發習慣不容易，可能要花數年時間。

此外，特納斯多年來一直主張精簡組織。他在擔任硬體工程主管時便曾在會議上表示，蘋果應該減少聘僱，讓現有工程師承擔更多工作、減少組織冗員。

報導指出，過去兩周來，蘋果硬體工程部門已開始裁撤部分工程計畫經理（EPM），該職位數十年來一直是蘋果產品開發流程的核心，負責管理時程和協調團隊間工作。