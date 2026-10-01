中東石油出口回到戰前水準

中東地區9月的石油出口量，已回升到今年2月美伊開戰以來的最高水準，沙烏地阿拉伯、阿聯、卡達、巴林、伊拉克及科威特，平均每天總出口量達1,550萬桶，相當於開戰之前一年期間平均日出口量的80%。

Drewry海運顧問公司分析師普拉加帕提表示，出口量增加「主要是反映波斯灣的出口體系正在恢復」，主要原因則是短程轉運服務，使石油能通過荷莫茲海峽，運往各國。各產油國從波灣各港口利用小船將石油運到海峽外等候的大油輪上，規避大船通過海峽的風險。

沙國之前利用東西油管，將石油運往紅海揚布港出口，但9月10日油管遭攻擊而停擺，使沙國更依賴荷莫茲海峽出口石油。目前沙國坦努拉角的石油裝運量，已達到戰爭期間的最高峰。近日沙國油管已局部恢復運油，使出口量增加。然而，波斯灣石油出口量增加，但顯然未能有效抑制油上漲，布蘭特油價目前仍在每桶100美元以上，比8月底時的每桶80美元左右高出許多。

彭博專欄作者布拉斯（Javier Blas）分析，油價降不下來的其中一個因素，是市場擔心伊朗被逼入絕境後，不會選擇軟化談判立場，而是會升高對能源設施的攻擊，以至於川普打通荷莫茲海峽航道後，反而要付出更高代價。