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新興國不敢升息…怕傷經濟 擔憂採取行動恐壓抑景氣

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
同樣面臨通膨壓力，歐、美、日央行已紛紛提高利率，許多新興市場經濟體則對升息裹足不前，唯恐經濟成長減緩。 美聯社
同樣面臨通膨壓力，歐、美、日央行已紛紛提高利率，許多新興市場經濟體則對升息裹足不前，唯恐經濟成長減緩。 美聯社

同樣面臨通膨壓力，歐、美、日央行已紛紛提高利率，許多新興市場經濟體則對升息裹足不前，唯恐經濟成長減緩。

SMBC日興證券的數據顯示，截至9月23日止，新興市場央行政策利率平均7.4%，較2月底美伊開戰時下滑0.13個百分點。但若以全球來看，第3季（計算至9月22日）全球共18國央行升息，第1季僅六國升息。

全球平均政策利率水準
全球平均政策利率水準

中東衝突升溫前，2022年俄烏戰爭引發的通膨壓力已消退，許多央行進入降息循環。但美伊交戰推升油價，迫使主要央行提高利率。富時核心大宗商品CRB指數已升上420點，超越俄烏戰爭爆發後躍上的高點。

原油儲備少的新興經濟體，特別是亞洲，倚賴中東供油，通膨壓力隨油價勁揚加劇。菲律賓央行8月就以優先因應通膨為由，連續第三次升息，認定必須採取預防行動。

然而，其他新興經濟體央行則決定利率暫時按兵不動，免得升息導致經濟過度降溫。

在原油需求約九成仰賴進口的印度，央行8月連續第四個月維持利率不變，以維持經濟成長為優先要務，並認為高油價尚未造成普遍的通膨壓力。本月，印尼連續第三次未調整政策利率，巴西央行甚至連續第五次會議決議降息，以提振疲軟的出口。

先進經濟體的政策利率則明顯上揚，截至9月23日平均達到3.02%，是13個月來最高，且較2月水準高0.31個百分點。日本銀行（BOJ）、美國聯準會（Fed）和歐洲央行（ECB），9月都提高利率。

一大差別是，先進經濟體有人工智慧（AI）投資熱潮帶旺經濟成長。日銀官員表示：「若你不擔心利率會壓抑經濟，就容易把控制通膨置於首位。」

然而，分析師指出，各央行今後升息壓力可能有增而無減，原因之一是聖嬰現象可能導致乾旱、暴雨和其他天氣異常，影響農作物收成，估計到2028年底，全球糧價累計可能因此上漲15.8%。

此外，Fed政策轉向升息，可能對新興經濟體央行造成莫大壓力，因為美元可能因此走強，吸引投資資金撤離風險較高的開發中國家市場，進而削弱新興市場貨幣。回顧1994年11月時，Fed決議一口氣升息0.75個百分點（3碼），就觸動墨西哥披索貶值危機和資本外逃。

升息 央行 降息 新興市場

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