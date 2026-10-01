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韓股Q3跌近兩成全球墊底 記憶體晶片股湧現拋售潮是主因

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
南韓股市基準Kospi指數第3季累計下跌19.33%，寫下六年半來最大單季跌幅。美聯社
南韓股市基準Kospi指數第3季累計下跌19.33%，寫下六年半來最大單季跌幅。美聯社

韓股市基準Kospi指數第3季累計下跌19.33%，寫下六年半來最大單季跌幅。該指數第2季曾大漲近68%、稱冠全球，但7月初遭遇猛烈賣壓，第3季表現驟降至全球墊底，如今又可能比預期更早失去一項重要支撐。

Kospi指數9月30日收跌0.48%，報6,838.04點，也終結連續六季的上漲走勢，不過今年來漲幅仍達62.3%。上季全球表現第二差的主要股指為中國大陸滬深300指數，下跌12.5%；截至30日早盤標普500指數過去三個月則上漲2.3%。

韓股第3季主要受到記憶體晶片股一開始遭拋售拖累。此前，投資三星電子和SK海力士等公司，已成為市場押注AI前景最熱門的方式之一。

運用高槓桿重押南韓記憶體股的避險基金Situational Awareness崩盤，加上當地散戶狂熱買進槓桿型個股ETF，共同引爆7月的平倉潮。

南韓股市自2025年初以來已上漲逾185%，如今全球債券殖利率可能進一步走高，恐威脅這波破紀錄漲勢。南韓財政部長李炯日表示，當局正密切監測債市，若殖利率過度走升，將採取市場穩定措施。

荷寶（Robeco）亞太區股票主管克拉布表示，債券殖利率走高對韓股構成「逆風」，但南韓晶片製造商目前本益比僅處於個位數低檔，因此直接衝擊應該有限。

法國巴黎銀行分析師則指出，韓股經歷7月拋售後，估值已更具吸引力，但再度大幅上揚的空間有限。不過，也有分析指出，低本益比未必代表晶片股便宜，仍須留意供過於求的風險。

另一方面，三星電子與SK海力士8月底宣布，將合計買回55兆韓元（約405億美元）自家股票。據彭博估算，兩家公司目前已完成約80%的預定回購。若維持目前速度，可能在10月中旬就完成，比原定時間提早約一個月。

在成交量萎縮、其他大型買盤有限之際，兩家公司加速回購庫藏股，已成為Kospi指數的重要支撐。若回購提前結束，Kospi要站穩7,000點以上，將更加仰賴外資與機構投資人資金回流。

韓股 南韓 指數

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