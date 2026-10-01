聽新聞
0:00 / 0:00
OpenAI擴大搶市 新品齊發
OpenAI在年度「DevDay開發者大會」新品齊發，除了最新的AI代理服務「dots」受矚目之外，旗下ChatGPT推出GPT-6.1 Sol新模型，加上專為軟體開發打造的Codex將雲端化，讓開發者在各平台無縫接軌，在AI市場積極保持領先者地位。
OpenAI這次推出一系列新品，涵蓋ChatGPT、Codex、新模型，以及與AI協作的全新方式。
ChatGPT公布最新模型GPT-6.1 Sol亮相，AI效能僅略輸GPT-6 Astra，但token（詞元）價格僅GPT-6的五分之一，大幅減少中低度的AI使用者相關成本。但同步在GPT-6推出Ultrafast最高效能級別，運算速度是標準版本的六倍，為專業使用者提供最高AI效能服務。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。