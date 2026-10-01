OpenAI擴大搶市 新品齊發

OpenAI在年度「DevDay開發者大會」新品齊發，除了最新的AI代理服務「dots」受矚目之外，旗下ChatGPT推出GPT-6.1 Sol新模型，加上專為軟體開發打造的Codex將雲端化，讓開發者在各平台無縫接軌，在AI市場積極保持領先者地位。

OpenAI這次推出一系列新品，涵蓋ChatGPT、Codex、新模型，以及與AI協作的全新方式。

ChatGPT公布最新模型GPT-6.1 Sol亮相，AI效能僅略輸GPT-6 Astra，但token（詞元）價格僅GPT-6的五分之一，大幅減少中低度的AI使用者相關成本。但同步在GPT-6推出Ultrafast最高效能級別，運算速度是標準版本的六倍，為專業使用者提供最高AI效能服務。