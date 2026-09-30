法國義大利9月通膨率飆升 歐洲央行再度升息機率增

今天公布的官方數據顯示，由於中東戰爭使得能源和燃料成本上漲，法國和義大利9月通貨膨長率大增。分析師因此更看好歐洲央行在未來幾個月內再度升息；但恐影響區域經濟成長。

法新社報導，法國國家統計及經濟研究局（Insee）公布，法國9月消費者物價指數（CPI）較去年同期上升3%，增幅創下2024年2月以來新高，也較8月的2.4%明顯增加。

義大利國家統計局（Istat）則公布，9月義大利通膨率攀升至4.2%，幾乎比8月的3.3%高出近1個百分點。

這些物價上漲幅度遠高於歐洲中央銀行（ECB）設定的2%通膨目標，令再度升息的可能性增加；其本月稍早已將基準利率調升至2.5%。

近幾週來，法國、義大利、德國及數個歐元區國家的柴油價格創下新高，歸咎於中東戰爭導致波斯灣國家的原油及煉油產品出口速度放緩。

荷蘭國際集團（ING）的分析師指出，法國數據暗示，今年剩餘時間通膨率可能都會維持在3%以上，明年才會逐步下降，這會影響民眾購買力，但法國消費已正在減弱，利率又正在上升，造成法國的財政困境更嚴峻。