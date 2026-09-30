快訊

杜拜航空駕駛艙喋血險墜毀 以色列防長：是「聖戰恐攻」

聽新聞
0:00 / 0:00

法國義大利9月通膨率飆升 歐洲央行再度升息機率增

中央社／ 巴黎30日綜合外電報導

今天公布的官方數據顯示，由於中東戰爭使得能源和燃料成本上漲，法國和義大利9月通貨膨長率大增。分析師因此更看好歐洲央行在未來幾個月內再度升息；但恐影響區域經濟成長。

法新社報導，法國國家統計及經濟研究局（Insee）公布，法國9月消費者物價指數（CPI）較去年同期上升3%，增幅創下2024年2月以來新高，也較8月的2.4%明顯增加。

義大利國家統計局（Istat）則公布，9月義大利通膨率攀升至4.2%，幾乎比8月的3.3%高出近1個百分點。

這些物價上漲幅度遠高於歐洲中央銀行（ECB）設定的2%通膨目標，令再度升息的可能性增加；其本月稍早已將基準利率調升至2.5%。

近幾週來，法國、義大利、德國及數個歐元區國家的柴油價格創下新高，歸咎於中東戰爭導致波斯灣國家的原油及煉油產品出口速度放緩。

荷蘭國際集團（ING）的分析師指出，法國數據暗示，今年剩餘時間通膨率可能都會維持在3%以上，明年才會逐步下降，這會影響民眾購買力，但法國消費已正在減弱，利率又正在上升，造成法國的財政困境更嚴峻。

央行 義大利 通膨 升息 物價 利率

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

菲律賓9月通膨加速 專家料央行將再次升息

今年來第四度放鷹 澳洲升息1碼可能有續集

法國公共債務占GDP119% 創二戰後新高

歐元貶至16個月新低！美升息支撐強勢美元、ECB意外放鴿

相關新聞

美股早盤／通膨降溫...債券殖利率回落 四大指數齊升

美國最新經濟數據顯示，上月通膨降溫，市場認為聯準會（Fed）在10月會議可望按兵不動的機率升高，帶動美債殖利率走低，並激勵美股30日早盤四大指數上揚。

美國核心PCE比預期理想 標普500期指揚

美國聯準會（Fed）偏愛的通膨指標，8月表現比預期理想，帶動標普500期指攀揚。

美債殖利率5.25%意味什麼？這位策略師停止唱衰美債、翻空為多

美國公債殖利率近來節節升高，令投資人憂心忡忡。華爾街一位資深策略師自2020年起就看跌美債，但眼看美國10年期公債殖利率本周躍上5.25%，已對美債後市翻空為多。

台積電法說會前 ASML預計14日公布第3季財報展望

台積電（2330）預計10月15日召開法說會，重要夥伴艾司摩爾 ASML Holding NV今日預告將於2026年10月14日星期三公布其2026年第3季度財務業績。新聞稿將於歐洲中部時間7點透過GlobeNewswire釋出。

玩家怒吼「沒光碟就不買」逼SONY發史詩級問卷 日遊戲大廠：政策或將轉彎

遊戲巨頭索尼（SONY）旗下PlayStation先前傳出有意逐步終結實體遊戲光碟、邁向全數位化生態，引發全球玩家強烈抗議。外媒近日引述開發端內部消息指出，面對日益失控的公關危機與合作夥伴反彈，SONY罕見地向全球遊戲開發商發放一份號稱「規模史上最大」的問卷，拐彎抹角打探業界對取消光碟發行模式的真實態度；日本知名遊戲大廠高層也坦言，SONY確實已聽見市場反彈，未來的全數位化政策「討論方向隨時可能出現轉圜」。

Robinhood搶進AI代理交易！推新功能連「睡覺也能買賣股票」

美國線上券商羅賓漢（Robinhood）表示，將提供用戶在周末全天候交易部分美國股票，藉此因應業界朝向24小時交易的發展。此外，該公司的下一個重大押注，是一款能讓散戶在熟睡時還能自動進行交易的AI機器人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。