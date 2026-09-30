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印尼擴大QRIS跨境支付 拓展香港、東帝汶連結

中央社／ 雅加達30日專電

印尼持續擴大QRIS跨境支付，中央銀行近日分別與香港金融管理局及東帝汶央行簽署合作備忘錄，推進支付系統互聯及跨境QRIS支付合作。

印尼標準式QR支付碼（QRIS）是印尼央行制定的QR碼支付標準，於2020年在全國開始使用。印尼央行說明，過去國內不同支付服務業者使用各自的QR碼，標準化後，消費者可透過不同支付業者的應用程式使用同一QR碼付款；QRIS並採用EMVCo國際標準，有助於不同支付業者、支付工具及國家間互通，與其他國家的QR支付系統建立跨境連結。

印尼央行發布新聞稿表示，總裁德斯特里（DestryDamayanti）24日與香港金融管理局總裁余偉文簽署合作備忘錄，雙方將就QR碼跨境支付的技術、營運及監管等議題展開對話，並探索建立兩地支付互聯機制。

隔天，德斯特里再與東帝汶央行總裁羅培斯（Helder Lopes）簽署合作備忘錄，合作涵蓋支付及結算系統、數位金融創新等領域，並以此作為發展兩國支付連結的基礎，推動QRIS跨境支付合作。

QRIS跨境支付目前已與馬來西亞、泰國、新加坡、日本、韓國及中國等6國連結。截至8月底，外國旅客在印尼使用跨境QRIS支付完成1780萬筆交易，金額達6.2兆印尼盾（約新台幣110億元）；印尼民眾在海外則完成500萬筆交易，金額約1.85兆印尼盾（約新台幣32.5億元）。

印尼央行副總裁亨達塔（Filianingsih Hendarta）表示，印尼將以現有跨境合作經驗為基礎，持續拓展與具有經濟、貿易、觀光及人員往來等緊密關係國家的支付連結，並依各合作國家的特性調整實施方式。

印尼 香港 中央銀行

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