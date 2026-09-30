快訊

餐車輕碰手肘就暴怒！空姐下跪道歉 男乘客要求「讓我踹一腳」

美股早盤／通膨降溫...債券殖利率回落 四大指數齊升

保健室女老師下海賣身！周休5日竟月入30萬 驚人資產曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

美債殖利率5.25%意味什麼？這位策略師停止唱衰美債、翻空為多

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
華爾街資深策略師畢安科自2020年起一直看跌美債，但眼看本周美國10年期公債殖利率躍上5.25%，已對美債後市翻空為多。美聯社
華爾街資深策略師畢安科自2020年起一直看跌美債，但眼看本周美國10年期公債殖利率躍上5.25%，已對美債後市翻空為多。美聯社

美國公債殖利率近來節節升高，令投資人憂心忡忡。華爾街一位資深策略師自2020年起就看跌美債，但眼看美國10年期公債殖利率本周躍上5.25%，已對美債後市翻空為多。

華爾街知名市場評論家畢安科（Jim Bianco）本周受訪時表示，這是他自新冠疫情爆發以來，首次看多美國公債後市。他表示，本周基準的10年期美債殖利率觸及5.25%的近20年高點，促使他改變看法。

畢安科認為，目前看空美國公債的理由，包括通膨、赤字展望不佳和美國債台高築，都於理有據。但這位Bianco Research創辦人暨總裁指出，這些顧慮「大致都已反映在價格上了」。債券價格與殖利率呈反向關係。

他說：「我沒聰明到判定5.25%就是頂點，但離那不遠了。」

MarketWatch報導，美國公債價格未來是漲是跌，可能取決於市場預期聯準會（Fed）10月26日至27日會不會進一步升息。在紐約聯準銀行總裁威廉斯發表「鴿派」色彩較濃的談話後，市場預測10月升息機率已下滑，從周一約70%降到低於50%。

畢安科認為，Fed目前陷入兩難處境：「10月提高利率，可能觸怒總統（川普）；但10月不升息，卻又會惹火債市。」

畢安科說，無論10月升息與否，5.25%的殖利率都提供吸引人的報酬，足以局部抵銷損失。據他估算，10年期美債殖利率必須衝上6%，才會讓他開始賠錢。

他指出，美國抗通膨債券（TIPS）價格反映市場推測五年後通膨預期將低於目前的水準，這讓他有信心押寶美債價格將止跌回升。他強調，貨物通膨確實是個問題，但5.25%的殖利率足以彌補投資人因持有10年期美債而承受的風險。

畢安科說，美國債市此刻遭遇的一大問題是，過去近15年來，利率被人為壓抑得異常的低。他說：「那些殖利率不正常，可謂異數。」而5%上下的水準，其實更接近歷史標準。

他認為，在利率被人為壓低的「金融壓抑」時代，投資人對股票和債券報酬率的看法受到扭曲，例如對美股標普500指數年報酬率20%習以為常。但畢安科認為，更務實、持久的預期大約是：4%的現金收益率、5%的債券殖利率，以及6%的股票漲幅。

畢安科說，在通膨率約3%時，能賺得5.25%的收益率，對投資人相當划算。不該再奢望自己的投資每兩年就漲一倍。他評估，經風險調整後，此刻美國公債是比美股更好的投資。

美債 美債殖利率 殖利率

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美銀：去槓桿化風潮不利美股 緊盯美債殖利率、恐慌指數及金融股

賣壓止不住！美國10年期公債殖利率恐衝破6% 投資人要緊張了

殖利率攀高債市承壓 投等債逆勢吸金72億美元

美股收盤／三大指數小幅收低 費半反彈逾1% 市場靜待通膨和就業數據

相關新聞

美股早盤／通膨降溫...債券殖利率回落 四大指數齊升

美國最新經濟數據顯示，上月通膨降溫，市場認為聯準會（Fed）在10月會議可望按兵不動的機率升高，帶動美債殖利率走低，並激勵美股30日早盤四大指數上揚。

美國核心PCE比預期理想 標普500期指揚

美國聯準會（Fed）偏愛的通膨指標，8月表現比預期理想，帶動標普500期指攀揚。

美債殖利率5.25%意味什麼？這位策略師停止唱衰美債、翻空為多

美國公債殖利率近來節節升高，令投資人憂心忡忡。華爾街一位資深策略師自2020年起就看跌美債，但眼看美國10年期公債殖利率本周躍上5.25%，已對美債後市翻空為多。

馬斯克傳獲邀入股派拉蒙、若成真將擁CNN、CBS部分股權！富豪家族牽線背後目的是…

根據美國新聞網站Semafor獨家報導，娛樂巨頭派拉蒙（Paramount）在處理與華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）併購案之際，正在尋求新的資金注入，知情人士透露，派拉蒙高層已討論邀請特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）加入該公司的股權投資者財團，若此交易順利達成，馬斯克將同時擁有全美兩大電視新聞機構CNN與CBS的部分股權。

台積電法說會前 ASML預計14日公布第3季財報展望

台積電（2330）預計10月15日召開法說會，重要夥伴艾司摩爾 ASML Holding NV今日預告將於2026年10月14日星期三公布其2026年第3季度財務業績。新聞稿將於歐洲中部時間7點透過GlobeNewswire釋出。

玩家怒吼「沒光碟就不買」逼SONY發史詩級問卷 日遊戲大廠：政策或將轉彎

遊戲巨頭索尼（SONY）旗下PlayStation先前傳出有意逐步終結實體遊戲光碟、邁向全數位化生態，引發全球玩家強烈抗議。外媒近日引述開發端內部消息指出，面對日益失控的公關危機與合作夥伴反彈，SONY罕見地向全球遊戲開發商發放一份號稱「規模史上最大」的問卷，拐彎抹角打探業界對取消光碟發行模式的真實態度；日本知名遊戲大廠高層也坦言，SONY確實已聽見市場反彈，未來的全數位化政策「討論方向隨時可能出現轉圜」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。