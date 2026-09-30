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美國核心PCE比預期理想 標普500期指揚

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國8月個人消費支出（PCE），比預期理想。歐新社
美國8月個人消費支出（PCE），比預期理想。歐新社

美國聯準會（Fed）偏愛的通膨指標，8月表現比預期理想，帶動標普500期指攀揚。

經濟分析局（BEA）9月30日公布，美國8月個人消費支出（PCE）物價指數月增0.3%，符合預期；年增3.4%，市場估計為3.6%。

剔除食物與能源的8月核心PCE指數，月增0.2%、年增3.0%。市場預期分別為0.3%、3.3%。

彭博經濟學家指出，BEA調整PCE指數的三個項目計算方式，可能導致8月PCE年增幅縮水16個基點。

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，數據發布前，交易員對10月升息預期約為五五波，低於一周前的70%以上。NinjaTrader資深經濟學家Tracy Shuchart說：「要是通膨遠高於預期，Fed幾乎會被迫在10月再次升息」。

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