美國核心PCE比預期理想 標普500期指揚

根據美國新聞網站Semafor獨家報導，娛樂巨頭派拉蒙（Paramount）在處理與華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）併購案之際，正在尋求新的資金注入，知情人士透露，派拉蒙高層已討論邀請特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）加入該公司的股權投資者財團，若此交易順利達成，馬斯克將同時擁有全美兩大電視新聞機構CNN與CBS的部分股權。

2026-09-30 15:11