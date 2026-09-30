聽新聞
0:00 / 0:00
美國核心PCE比預期理想 標普500期指揚
美國聯準會（Fed）偏愛的通膨指標，8月表現比預期理想，帶動標普500期指攀揚。
經濟分析局（BEA）9月30日公布，美國8月個人消費支出（PCE）物價指數月增0.3%，符合預期；年增3.4%，市場估計為3.6%。
剔除食物與能源的8月核心PCE指數，月增0.2%、年增3.0%。市場預期分別為0.3%、3.3%。
彭博經濟學家指出，BEA調整PCE指數的三個項目計算方式，可能導致8月PCE年增幅縮水16個基點。
芝商所（CME）FedWatch工具顯示，數據發布前，交易員對10月升息預期約為五五波，低於一周前的70%以上。NinjaTrader資深經濟學家Tracy Shuchart說：「要是通膨遠高於預期，Fed幾乎會被迫在10月再次升息」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。