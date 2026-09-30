台積電法說會前 ASML預計14日公布第3季財報展望

台積電（2330）預計10月15日召開法說會，重要夥伴艾司摩爾 ASML Holding NV今日預告將於2026年10月14日星期三公布其2026年第3季度財務業績。新聞稿將於歐洲中部時間7點透過GlobeNewswire釋出。

依據預告，歐洲中部時間15:00，ASML高階管理層將主持一個60分鐘的投資者電話會議。

ASML近期與台積公司9月7日於BACUS國際光學工程學會（SPIE）先進微影技術研討會前宣布發起產業合作，共同推動轉移升級至12吋光罩，以將高數值孔徑極紫外光（High NA EUV）微影技術的價值發揮到極致。該合作目標於2031年之前建立12吋光罩試產線（pilot line），並於2033年之前實現微影系統全面就緒，以支援先進製程量產。High NA EUV採用廠商及其他主要供應商均表達參與意願，展現產業對此的廣泛支持。