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菲律賓9月通膨加速 專家料央行將再次升息

中央社／ 馬尼拉30日專電

菲律賓中央銀行（BSP）今天表示，菲律賓9月通貨膨脹率可能升至6.4%至7.4%，連續第7個月高於央行設定的3%目標。菲媒引述專家報導，通膨居高不下，加上披索貶值壓力，可能迫使菲律賓央行再次升息

菲律賓央行今天發布聲明指出，9月食品價格可能受到天候因素影響而上漲，蔬菜、魚類、稻米及水果價格均面臨上行壓力。此外，國內石油產品價格上升及披索貶值，也可能進一步推高整體通膨。

但通膨壓力可能因肉類產品價格及電費的下滑，得到部分緩解。

若央行預測準確，菲律賓通膨9月將終止連續4個月的降溫走勢；若達預測區間上限7.4%，將創下近3年半來最高水準，若落在下限6.4%，則將與6月相同，創4個月來最高。

菲律賓統計局（PSA）預定10月6日公布9月通膨數據。

財經媒體「商業天地」（BusinessWorld）昨天引據「亞洲圖表集」（Asia Chart Pack）資料報導，儘管菲律賓經濟成長表現疲弱，通膨居高不下及披索持續貶值，可能促使菲律賓央行進一步升息。

「商業天地」引述凱投宏觀（Capital Economics）分析師李澤（Gareth Leather）和新興市場資深經濟學家圖維（Jason Tuvey）表示，菲律賓今年剩餘月份通膨率可能維持在6%上下，加上披索再度面臨貶值壓力，可能促使央行再次升息。

披索8月底跌破1美元兌62披索，遠低於中東衝突前的58至59披索水準，9月14日以62.86披索兌1美元作收，創歷史新低，9月15日盤中一度觸及62.925價位，刷新盤中最低紀錄。

菲律賓央行為抑制通膨風險，今年4月轉向緊縮貨幣政策；8月時，菲律賓央行連續第3次升息25個基點，使指標政策利率升至5%，創1年多新高。

菲律賓央行總裁雷莫洛納（Eli Remolona）稍早前曾表示，希望央行不必進一步升息，但也沒有排除在必要情況下採取更緊縮的貨幣政策立場，以讓通膨率更接近央行目標。

央行 菲律賓 通膨 升息 中央銀行

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