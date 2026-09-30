油價回落、市場關注美關鍵通膨數據 亞股多收漲

受前一日油價大幅回落激勵，亞洲股市主要指數大多走高。投資人同時關注稍晚將公布的美國關鍵通膨數據。

法新社報導，儘管談判依然停滯，雙方釋出的訊息也相當矛盾，市場對於美國和伊朗戰爭終將達成協議、荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放仍抱持希望，兩大原油期貨合約價格前一交易日大幅下挫。

沙烏地阿拉伯先前因無人機攻擊暫時關閉的東西石油管線已經恢復約一半的輸量，加上總統川普政府下令釋出更多美國戰略石油儲備，這些消息進一步推動市場。

此前原油價格飆升造成通膨壓力升溫，導致各國央行承受升息壓力。

美國30年期公債殖利率一度突破5.6%，創下24年新高；指標10年期公債殖利率也高於5.2%，為2007年以來最高。

政府支出疑慮及科技公司為投資人工智慧（AI）大舉舉債，也進一步推升殖利率。

澳洲金融服務公司激石集團（Pepperstone Group）分析師魏斯頓（Chris Weston）表示：「原油下跌理論上有助於風險資產，但是目前這一利多尚未明顯反映在大盤整體表現上。」

日股基準日經指數今天收漲1.9%，來到66753.72點。港股恆生指數收漲0.4%，來到24613.27點。上證指數收漲0.3%，來到3842.20點。

至於其他亞股，台北、雪梨、吉隆坡、威靈頓股市收漲。首爾、新加坡、雅加達、馬尼拉股市收跌。