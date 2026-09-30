土耳其爆基金危機 前部長疑涉內線交易遭凍結資產

土耳其檢方近日著手凍結前家庭部長暨執政黨高層卡雅的資產。卡雅先前被指控從投資基金危機中獲利，已於週末辭去黨職。

法新社報導，土耳其檢方昨天深夜發布聲明表示，已將有關凍結卡雅（Fatma Betul Sayan Kaya）及其丈夫依利亞斯．卡雅（Ilyas Kaya）全部資產的信函，發送給所有相關機構。

土耳其本月中旬爆發投資基金醜聞，一項被官員形容為「類似龐氏騙局」的機制崩潰後，引發一連串後續衝擊。

當時多家基金坦言無法滿足投資人的贖回需求，導致伊斯坦堡主要股市暴跌。

監管機關隔天採取應對措施，將擁有131個投資基金的7家公司置於清算程序。據報，這些基金的資產價值約達170億美元；資本市場委員會（CapitalMarkets Board, SPK）指出，逾45萬5000名散戶受到影響。

經過數日揣測後，土耳其主要反對黨「新黨」（Yeni Parti）指控卡雅夫婦透過交易相關股票賺進數百萬里拉。卡雅原是土耳其總統艾爾段（RecepTayyip Erdogan）所屬執政黨正義發展黨（AKP）的副主席，但於本月26日深夜宣布請辭。

卡雅並未承認任何不法行為，僅表示辭職是為了承擔政治責任，確保相關調查能獨立公正進行。她曾於2016年至2018年擔任土耳其家庭部長。

同日稍早，新黨要求卡雅對相關指控提出說明，包括他們夫婦4月投資6300萬里拉，於9月賣出持股後，獲利約13億里拉。

新黨高層古納伊定（Gokhan Gunaydin）在記者會上指稱，卡雅「顯然」取得了內線消息，並承諾新黨本週將揭露更多涉案人士名單。