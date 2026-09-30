玩家怒吼「沒光碟就不買」逼SONY發史詩級問卷 日遊戲大廠：政策或將轉彎

遊戲巨頭索尼（SONY）旗下PlayStation先前傳出有意逐步終結實體遊戲光碟、邁向全數位化生態，引發全球玩家強烈抗議。外媒近日引述開發端內部消息指出，面對日益失控的公關危機與合作夥伴反彈，SONY罕見地向全球遊戲開發商發放一份號稱「規模史上最大」的問卷，拐彎抹角打探業界對取消光碟發行模式的真實態度；日本知名遊戲大廠高層也坦言，SONY確實已聽見市場反彈，未來的全數位化政策「討論方向隨時可能出現轉圜」。

據外媒報導，知名播客節目《Broken Silicon》主持人湯姆（Tom）引述多名第一線遊戲開發團隊消息透露，SONY近期向合作夥伴發放了一份問卷，其題目量與深度被受訪開發者評為「SONY有史以來發放過規模最大的一次調查」。據透露，該問卷中夾帶了多道委婉刺探實體銷售痛點的關鍵題目，試圖側面了解開發團隊是否擔憂實體光碟退場後的衝擊。

知情人士指出，儘管數位版普及率逐年攀升，但諸如《金鋼狼》（Wolverine）等話題大作在實體通路依然創造龐大的銷量；更重要的是，先前在德國Gamescom遊戲展期間，已有為數眾多的遊戲開發商對SONY企圖全面揚棄實體片的政策表達極度不滿。業界分析，這份超長問卷意味著高層正面臨空前壓力，若蒐集到的業界反對反饋過於龐大，SONY不排除向市場妥協並調整激進的數位轉型步調。

SONY自傳出有意於2028年後全面終止實體光碟發行以來，官方社群平台無論發布任何宣傳內容，留言區皆被全球玩家洗版抗議，玩家對剝奪二手遊戲交易權與實體典藏價值的怒火至今未歇。

這股消費端反彈已直接波及高度仰賴實體遊戲銷售的中小型遊戲發行商。以《魔界戰記》聞名的日本一軟體（Nippon Ichi Software）社長猿橋健藏接受外媒《Destructoid》訪問時透露，公司正與SONY就未來發行模式展開持續溝通，並坦言感受到對方的立場並非毫無動搖：「在我們目前與SONY的討論中，我認為他們確實聽到了大量來自消費者的強烈反彈；雖然全數位化可能是他們預設的終點之一，但未來的討論方向完全有可能發生改變，我們仍需靜觀後續發展。」

儘管SONY財務長林陶（Lin Tao）日前在投資人會議上面對反彈時仍強調理解玩家對實體的情感連結，但仍將堅定探索未來數位生態系，然而現實層面卻有重重阻礙。法律專家指出，SONY本身是藍光（Blu-ray）光碟技術的主要專利持有者之一，若單方面在自有平台扼殺實體媒介，恐被質疑是在封殺競爭通路並藉此壟斷數位商店抽成，目前全球已有數個司法管轄區正針對其數位商店政策與潛在的反壟斷行為展開調查。