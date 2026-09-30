Anthropic拚上市 路透取得IPO文件揭三大風險

路透取得的機密IPO申報文件顯示，AI開發商Anthropic力拚以約2兆美元估值上市，但文件揭露，該公司營收高度仰賴少數客戶與科技巨擘。這些合作夥伴身兼股東、算力供應商與競爭對手，為其龐大擴張計畫埋下風險。

路透報導，Anthropic去年營收增至前一年的12倍，接近46億美元，營業虧損卻擴大逾一倍，超過80億美元。美國占總營收近三分之二。

去年，Anthropic有47%營收經由亞馬遜（Amazon）與Google雲端平台銷售，高於2023年的11%。Anthropic為此支付約3.51億美元通路費，相當於透過這些平台每賣出1美元，就要被抽成約16美分。

兩家巨擘投資Anthropic達數百億美元，Anthropic則承諾斥資購買算力。今年初，其長期承諾總額已超過4,170億美元。

Anthropic表示，雲端夥伴的銷售網路有助迅速拓展市場，但也坦承，仰賴少數合作夥伴與供應商「可能引發利益衝突，不利於取得算力資源」。

客戶集中度也很高。去年兩名未具名客戶各貢獻12%營收，且許多大客戶不受長期合約約束，可能減少或停止支出。

收款同樣存在風險。Anthropic日益仰賴第三方代收款項，去年底尚未收回的9.09億美元客戶帳款，其中60%由第三方負責收取，高於2024年的42%。若發生爭議或延遲，可能衝擊現金流。