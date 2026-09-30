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德國公共債務近100兆 基建國防基金推升舉債

中央社／ 柏林30日專電

德國擴大基礎建設與國防投資，政府舉債隨之增加。德國聯邦統計局最新數據顯示，今年第2季公共債務突破2.75兆歐元（約新台幣99.4兆元），較前一季增加263億歐元，其中聯邦政府新增債務近9成來自基礎建設與國防兩大特別基金。

德國聯邦統計局（Destatis）29日公布統計，截至今年6月底，德國公共債務達2兆7535億歐元，較第1季增加1%，金額增加263億歐元。

這項統計涵蓋德國聯邦政府、16個邦、地方政府、社會保險及相關預算外單位，統計其對銀行、企業及其他非公共部門的債務。

其中，聯邦政府是本季公共債務增加的主要來源。聯邦債務較前一季增加205億歐元、增幅1.1%，達1兆9071億歐元，占整體公共債務近7成。

聯邦統計局指出，聯邦債務增加主要受到兩項特別基金推動。其中，規模達5000億歐元的「基礎建設與氣候中和特別基金」債務單季增加138億歐元、增幅39.1%，截至6月底升至489億歐元。

另一項「聯邦國防軍特別基金」債務增加42億歐元、增幅8.8%，達516億歐元。兩項基金單季合計增加180億歐元債務，相當於同期聯邦政府新增債務約88%。

德國近年面臨鐵路、橋梁等基礎設施老化，以及歐洲安全情勢改變帶來的國防支出需求，政府透過特別基金籌措資金，擴大公共投資。

根據德國財政部，5000億歐元「基礎建設與氣候中和特別基金」用於交通、醫院、能源、教育、數位化等領域，德國政府今年規劃聯邦投資總額1267億歐元，其中489億歐元來自這項特別基金。

除了聯邦政府，各邦債務較前一季增加29億歐元、增幅0.5%，達6462億歐元；地方政府債務增加29億歐元、增幅1.5%，達2002億歐元，社會保險債務則小幅下降。

德國去年3月修改憲法中的「債務煞車」（Schuldenbremse）原則，放寬國防與安全相關支出的舉債限制，同時設立5000億歐元「基礎建設與氣候中和特別基金」，從過去強調嚴格財政紀律，轉向透過舉債擴大國防與公共投資。

德國 債務 國防

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