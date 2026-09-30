德國公共債務近100兆 基建國防基金推升舉債

OpenAI發表隨時待命並運作的AI代理「dots」，能自動在各種App間追蹤並執行使用者的各項任務與目標，不但進一步在利潤豐厚的企業市場深化布局，也在銷售自主工作AI的競賽中正面迎戰Meta。

2026-09-30 09:31