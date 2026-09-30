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麥當勞擴大導入AI定價！曾建議大麥克賣570元惹議 總公司這麼說

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
路透報導，麥當勞正擴大利用AI替美國及部分海外市場提供菜單定價建議，不只分析成本與銷售資料，還會估算各地顧客「願意付多少錢」，使得同一個大麥克可能出現不同價格。美聯社
路透報導，麥當勞正擴大利用AI替美國及部分海外市場提供菜單定價建議，不只分析成本與銷售資料，還會估算各地顧客「願意付多少錢」，使得同一個大麥克可能出現不同價格。美聯社

路透報導，麥當勞正擴大利用AI替美國及部分海外市場提供菜單定價建議，不只分析成本與銷售資料，還會估算各地顧客「願意付多少錢」。調查發現，這套系統已讓同一商品在不同分店出現更大價差，也引發加盟主不滿。

麥當勞的定價引擎會利用機器學習，分析全美近1.4萬家餐廳每天數以百萬計的交易，為每家分店、每項餐點算出公司所稱的「最佳價格」。加盟主看到的介面還會顯示當地顧客對價格的敏感度及「支付意願」，並納入附近溫蒂漢堡、漢堡王等競爭對手的公開菜單價格。

這代表即使相隔不遠，同一款漢堡也可能不同價。路透9月查價發現，加州佛瑞斯諾一家麥當勞的大麥克售價5.69美元，約3.2公里外另一家直營店則賣6.89美元，貴了21%。不過路透無法確認這項價差是否直接來自AI建議。

更極端的案例曾出現在康乃狄克州。當地一名加盟主在訴訟中稱，2023年麥當勞定價工具曾建議他將一份大麥克套餐賣到約18美元（約新台幣570元）。價格曝光後一度在網路瘋傳並引發批評，但加盟主後來向法院表示，這項定價並未造成銷售下滑。路透無法獨立確認系統當時的建議內容。

麥當勞表示，加盟主仍可自行決定最終售價，AI只是提供建議。不過5名店主告訴路透，公司會施壓要求採用相關工具；加盟主若偏離建議價格，公司也會記錄。前加盟主金恩（Karen King）說，現在在定價上「其實已經沒有太多選擇」。

麥當勞總公司與加盟主在價格上的利益並不完全一致。新冠疫情期間及之後通膨飆升時，麥當勞的AI定價系統曾建議不少門市大幅漲價；但最近幾個月，系統轉而建議較保守的價格，部分餐點甚至降價，希望用低價吸引更多顧客。這對總公司有利，因為麥當勞主要按加盟店營收比例抽成，只要來客增加、整體銷售額提高，總公司收入就可能跟著增加。

但加盟主承擔薪資、租金及其他營運成本，更在意每筆生意能留下多少利潤。美國全國餐飲協會估計，這些成本自2019年以來已增加36%，因此部分加盟主反而希望維持較高售價，也使他們與總公司近來主張的低價策略產生摩擦。

AI定價也開始受到監管機關注意。美國法院及反壟斷機關近年正檢視，演算法定價是否可能讓競爭者間形成非法協調。麥當勞強調，這套系統「是工具，不是強制命令」，目的是協助加盟主提供符合市場的價格，公司也否認相關做法涉及反競爭行為。

麥當勞 大麥克 價差

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