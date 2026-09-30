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誰能對川普吹耳邊風？從午宴座次看懂黃仁勳和馬斯克的分量

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普29日在白宮東廳宴請科技業領袖，馬斯克與黃仁勳分坐他兩側，座次安排成為觀察科技大咖與白宮關係的線索。路透
川普29日在白宮東廳宴請科技業領袖，馬斯克與黃仁勳分坐他兩側，座次安排成為觀察科技大咖與白宮關係的線索。路透

同樣受邀赴白宮用餐，與美國總統川普的距離卻大不相同。座次透露玄機。

川普周二（29日）邀請科技業大咖一邊吃午餐、一邊談AI。這張長桌能坐34人，川普坐正中央，身邊分別是馬斯克（Elon Musk）與黃仁勳。主張放慢AI發展的Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei），則被安排在靠近長桌末端的位子。

從公布的座位表看來，科技業者的影響力有了具體畫面：誰能最貼近川普說話，誰的安全警告得從桌子另一端遠遠傳過來。

黃仁勳貼近川普，馬斯克回核心圈

黃仁勳坐在川普身旁，有跡可循。

這位輝達（NVIDIA）執行長是白宮常客，從放寬對中國大陸的AI晶片出口管制，到避免新增產業監管，川普都曾聽取他的主張。

黃仁勳認為，現行法律已足以保護民眾，新增規範反而可能讓中國大陸超車。他於會後強調，人工智慧創新與安全之間不存在衝突。

馬斯克緊靠川普的另一側，則釋出另一種訊號。

兩人先前因政策分歧公開翻臉，如今馬斯克的座位顯示，他已重回核心圈。川普上周接待中國大陸國家主席習近平的國宴，他也被安排坐在兩位元首附近。

往外擴一圈，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與微軟執行長納德拉（Satya Nadella）兩人坐川普對面。Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）與Google執行長皮查伊（Sundar Pichai），則各與川普隔一個位子。

這些大型科技公司投入數百億美元開發AI模型、興建資料中心。這批科技領袖及其公司，也曾向川普就職典禮與白宮東翼宴會廳等計畫捐款數百萬美元。

才剛共進晚餐的阿莫戴這次坐得遠

最耐人尋味的是阿莫戴的座位。他兩旁都是企業主管，沒有政府官員。

兩天前，他才與川普共進過一頓晚餐，但兩人對AI的看法，卻像這次的座位一樣有距離。

阿莫戴警告，AI可能帶來危及人類存續的風險，主張全球放慢開發腳步，並由政府制定安全規範。

曾把Anthropic領導層稱為末日論者的川普前AI顧問薩克斯（David Sacks），也在這場午餐會上。他雖已離開政府，仍能以創投人士身分向川普進言，座位離阿莫戴很遠。

坐得近，不代表監管立場一致

不過，座次安排並不能完整劃分出監管與反監管陣營。

坐在川普身旁的馬斯克，近期同意政府應更積極監督AI，並放慢發展速度。

沒有出席周二午餐會的OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman），也支持這個方向。

黃仁勳仍是反對新增監管的最鮮明人物之一。

儘管立場分歧，業者最後仍簽下一份僅一頁長的自願協議，承諾建立內部風險政策，接受外部稽核與第三方評估。

但文件缺乏細節，也不清楚由誰執行。企業內部人士認為，這些是最基本的承諾。

川普在午餐會後對記者強調企業自律，指業者會互相監督。被問到協議是否具有約束力，他答：「我認為它具道德約束力。」

川普29日在白宮與科技業高層會晤後對記者表示，AI業者會互相監督，並稱自願安全協議具有道德約束力。歐新社
川普29日在白宮與科技業高層會晤後對記者表示，AI業者會互相監督，並稱自願安全協議具有道德約束力。歐新社

黃仁勳 川普 馬斯克

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