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OpenAI推全天候幫手dots 尬Meta搶攻AI代理市場

中央社／ 舊金山29日綜合外電報導

美國人工智慧（AI）公司OpenAI今天推出名為dots的全天候運作AI代理，可自行跨應用程式執行用戶設定的目標，此舉深化在獲利豐厚的企業市場布局，與Meta競逐銷售能自主運作的AI。

路透社報導，市場對於幾乎無需監督即可處理日常工作的AI代理（AI agent）需求日增，OpenAI趁勢推出dots。

這象徵AI業者競逐新戰場，不再限於聊天機器人，而是銷售能夠代替用戶執行任務的軟體。這項轉變可能改變企業營運方式，但近期一連串AI代理出現非開發商預期行為的事件也引發安全疑慮。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）表示，dots已經過「安全測試」，採用最能遵循人類指令的GPT-6Astra模型。

Meta的Muse本月稍早累積數百萬次下載量並帶動相關企業股價波動後，市場對AI代理的興趣大增。推出同名AI代理的新創公司Instinct本週估值也增至100億美元，為1個多月前募資後的4倍。

OpenAI今天在舊金山舉行的年度開發者日活動上推出dots，同時強調公司在商業及消費市場的布局持續擴大。不過現場展示新功能時出狀況，AI代理多次無法應要求提供語音更新。開發者體驗部門主管余艾（Romain Huet）在台上說：「我們目前可能遇到一些語音方面的問題，真是相當不巧。」

一名OpenAI員工在社群平台X表示，這些狀況源於一次推出所有更新，但OpenAI仍會繼續現場示範。

dots可以隨著專案發展進行管理，例如在客戶需求改變時更新銷售提案，以及製作運作示範以供檢視。用戶可在軟體Slack和Teams上與dots溝通，這些代理也能運用OpenAI的Codex和ChatGPT Work工具進行研究、分析資料、準備文件及開發軟體。

OpenAI今天強調dots內建的安全防護措施，稱用戶可自訂規則，規定dots可執行的動作以及何時必須請示。OpenAI還說，更改密碼和永久刪除資料等敏感任務需要取得用戶明確同意。

OpenAI也表示，dots在自己的雲端電腦上運作，公司並推出私密智慧工具以檢查安全風險，同時不會留存企業客戶資料。

OpenAI也推出ChatGPT Space，這是供企業團隊及其AI代理使用的共享工作空間；公司也推出價格較低的GPT-6.1 Sol模型，以及每月500美元的Pro方案提供更高使用額度與更快效能。

OpenAI Meta 市場

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