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Counterpoint預估：蘋果今年將賣出約600萬支Duo折疊機

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
Counterpoint預測，蘋果首款折疊機iPhone Duo今年約將賣出600萬支。路透
Counterpoint預測，蘋果首款折疊機iPhone Duo今年約將賣出600萬支。路透

Counterpoint研究公司預測，蘋果公司（Apple）的首款折疊機iPhone Duo今年約將賣出600萬支。這也是該公司首度估算iPhone Duo的銷售表現。

Counterpoint資深分析師林科宇表示，相較於蘋果一般iPhone的銷量，iPhone Duo的預估銷量較偏向利基型折疊機的水準，最終表現取決於蘋果增產的速度。

定價1,999美元的iPhone Duo預定10月上市，為蘋果最高階的智慧手機，乘載著帶旺整體折疊機銷售的產業期待。市場研究機構國際數據資訊公司（IDC）預估，在蘋果助攻下，今年折疊機出貨量將成長13%至2,290萬支，若沒有iPhone Duo，原本可能萎縮。

Counterpoint也說，本月與Duo同步亮相的iPhone 18 Pro系列，在中國大陸市場開賣後的表現搶眼。這是蘋果首度只推出Pro系列的高階機種，未同步升級基本款，以引導有換機需求的消費者轉向更高價機型，協助帶動初期銷量比上一代的iPhone 17 Pro同期銷售成長12%。

研究人員指出，在中國大陸今夏智慧手機市場年比下滑17%之際，蘋果新機銷售亮眼，協助該公司在競爭激烈的中國大陸智慧手機市場拿下33%市占率。

所有手機製造商都正因零組件成本居高不下，而被迫調高售價，試圖以提高單機營收彌補單位銷量的缺口，使中國大陸品牌相較於蘋果的價格優勢縮小，從而較有利蘋果。

林科宇說：「許多中國旗艦機種漲價超過200美元，可能已墊高消費者的價格基準，進一步強化iPhone的相對性價比。」

蘋果 iPhone Duo Apple

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